Marvel's Spider-Man 2, c'è una "brutta" notizia per chi aspetta il nuovo aggiornamento

Marvel's Spider-Man 2, l'ultima produzione di Insomniac dedicata a uno dei supereroi più amati di sempre, avrebbe dovuto ricevere un aggiornamento per il New Game +, che a quanto pare si farà attendere.

Il gioco ha infatti conquistato sia i fan che gli addetti ai lavori.

Dopotutto, la seconda avventura di Peter Parker ha segnato un nuovo record per i PlayStation Studios, che poco non è.

Ora, dopo l'attacco hacker ai danni di Insomniac avvenuto nelle scorse ore, sembra proprio che il team sia stato costretto a posticipare l'update più atteso.

Con un messaggio sui social, Insomniac ha infatti confermato che l'aggiornamento per il New Game + arriverà a inizio 2024.

«Ehi, teste di ragnatela, abbiamo alcune novità sul prossimo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2. Sappiamo che i giocatori attendono con ansia funzioni come New Game+ e le descrizioni audio, tra le altre. Abbiamo lavorato con attenzione su queste caratteristiche e abbiamo bisogno di ulteriori test per garantire che la qualità sia all'altezza dei nostri standard», si legge nel post.

«Il prossimo aggiornamento del gioco è previsto per l'inizio del 2024 e l'elenco completo delle funzionalità sarà disponibile prima dell'uscita. Abbiamo ascoltato i vostri commenti e aggiungeremo alcune funzioni molto richieste, tra cui la possibilità di cambiare l'ora del giorno, di scambiare i colori dei viticci e di rigiocare le missioni, solo per citarne alcune!»

E ancora: «Non vediamo l'ora di condividere con voi altre novità in futuro. Nel frattempo, apprezziamo la vostra pazienza mentre il nostro team lavora per completare il nostro prossimo aggiornamento per Marvel's Spider-Man 2!».

Restando in tema, il team di Marvel's Spider-Man 2 avrebbe in mente un titolo dedicato al Multiverso dell'Arrampicamuri, come trapelato da un leak.

Ma non solo: Insomniac ha in ogni caso già svelato chi sarà il protagonista del prossimo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri.

Ma non solo: una coppia di sviluppatori che ha lavorato a Marvel's Spider-Man 2 ha di recente parlato della possibilità di vedere Carnage in un futuro episodio.