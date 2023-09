Marvel's Spider-Man 2, i fan hanno avvistato un villain misterioso

Nel corso dello State of Play di ieri, 14 settembre, Insomniac ci ha mostrato più nel dettaglio Marvel's Spider-Man 2 con un nuovo trailer ufficiale, in vista del suo debutto.

La nuova avventura di Peter Parker e Miles Morales sarà disponibile in esclusiva su PS5 (trovate il bundle limited dedicato su Amazon).

Indubbiamente una delle esclusive su cui Sony punta maggiormente per tutto il 2023, nel nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 vengono approfondite nel dettaglio tutte le novità che potremo aspettarci nel sequel.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra che i fan si siano accorti di un dettaglio particolare nel nuovo video, relativo a un villain misterioso apparso anche nel Marvel Cinematic Universe.

La persona inquadrata non assomiglia esattamente all'attore Jake Gyllenhaal, ma è vestita di viola e si trova di fronte a una specie di tunnel verde e luminoso, che sembra proprio il tipo di luogo in cui potremmo trovare Mysterio.

I fan sono quindi quasi del tutto convinti che Mysterio apparirà in Marvel's Spider-Man 2. «Non vedo l'ora di rivedere il vecchio Bubble Boy!», ha scritto un utente.

L'eventuale inclusione di Mysterio andrebbe a ingigantire una rosa di villan di base davvero enorme, visto che nel gioco faranno la loro comparsa personaggi come Venom, Lizard e Kraven, oltre a molti altri.

In attesa di scoprire la verità sul villain e non solo, vi diamo infatti appuntamento alle 17.00 di oggi per scoprire le nostre prime impressioni dal provato e il meglio dal dietro le quinte di Insomniac Games!

Ma non solo: se vi foste persi l'evento Sony di ieri sera, trovate tutti gli annunci e i trailer nel nostro recap dedicato.

Parlando ancora del gioco, Insomniac Games ha confermato che un punto di riferimento di New York non sarà presente in Marvel's Spider-Man 2.