Abbiamo provato Spider-Man 2: prestissimo potremo dirvi di più

La stagione videoludica autunnale sarà ancora molto ricca (consultate il nostro calendario delle prossime release, se non vi siete resi conto di quanti giochi ci aspettano) e una delle uscite sicuramente più chiacchierate tra quelle in arrivo sarà Marvel's Spider-Man 2.

Il titolo di casa Insomniac Games, in arrivo su PS5, è atteso per il prossimo 20 ottobre e, in vista della sua release, siamo volati a passare le prime ore in sua compagnia nel corso di un evento stampa.

Al momento non possiamo dirvi niente di più, ma l'appuntamento è comunque molto molto vicino: potrete misurarvi con la nostra video anteprima a partire da venerdi 15 settembre alle ore 17.00, quando il nostro Nicolò Bicego racconterà da vicino tutte le sue prime impressioni sul ritorno del popolare arrampicamuri.

L'episodio originale della saga, Marvel's Spider-Man, vide i natali su PS4 nel 2018, ottenendo buoni consensi soprattutto grazie alla ricchezza della sua New York, sempre a portata di ragnatela. Potete approfondirne la conoscenza nella nostra video recensione dell'epoca.

L'avventura è proseguita poi su Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che ha accompagnato il lancio di PS5 nel 2020, proponendosi come titolo cross-gen disponibile anche su PS4. In questo caso, abbiamo vestito i panni del giovane Miles in un momento in cui Peter Parker non poteva assolvere ai suoi doveri di eroe, con un primo assaggio di come potrebbe essere un'esperienza di Spidey su console di ultima generazione.

Ora sarà infine la volta di Marvel's Spider-Man 2: il gioco, di cui trovate tutti gli approfondimenti nella nostra scheda dedicata, sarà destinato unicamente a PS5 (una delle prime produzioni PlayStation Studios ad abbandonare la cross-generazionalità) e promette fin dai suoi trailer scontri con nuovi nemici, oltre alla possibilità per Peter e Miles di lavorare insieme durante la nuova avventura.

L'appuntamento, allora, è per venerdì alle ore 17.00, con contenuti che non si limiteranno solo alle prime impressioni dal gioco – perché avremo anche qualche sorpresa per scoprire meglio il dietro le quinte da Insomniac Games.

Segnate la data sul calendario!