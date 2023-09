Marvel's Spider-Man 2 non includerà un dettaglio specifico, ma c'è un perché

Sony e Insomniac Games sono quasi pronte all'uscita di Marvel's Spider-Man 2, sebbene a quanto pare la New York del sequel mancherà di un dettaglio in particolare.

La nuova avventura di Spidey è in ogni caso uno dei titoli più attesi di fine anno.

Di recente è stato reso noto che Marvel's Spider-Man 2 richiederà un bel po' di spazio di archiviazione, cosa questa che lascia intendere che avremo tra le mani un titolo imponente.

Ora, come riportato anche da PSU, Insomniac Games ha recentemente pubblicato una nuova serie di screen che mostrano la Grande Mela, ma a quanto pare c'è un punto di riferimento che non sarà presente nel gioco: il Chrysler Building.

Sebbene questo iconico edificio sia stato visto in Marvel's Spider-Man del 2018, Insomniac ha rivelato durante una chiacchierata con il New York Times che, esattamente come nello spin-off Marvel's Spider-Man: Miles Morales, l'edificio non sarà incluso nel sequel per problemi di copyright.

Tuttavia, se si considera quanto sarà grande la New York di Marvel's Spider-Man 2 (sono stati aggiunti nuovi distretti, tra cui il Queens, dove sarà possibile visitare la casa di zia May), l'assenza del Chrysler Building non è poi così grave.

L'uscita di Marvel's Spider-Man 2 è come sempre prevista per il 20 ottobre 2023 in esclusiva per PS5. Se avete già acquistato una copia digitale del gioco, vi ricordiamo in ogni caso che potrete avviare il pre-load sulle vostre PS5 già a partire dal 13 ottobre, ossia ben una settimana prima del lancio ufficiale del titolo.

Restando in tema ragni, il co-creatore di Venom, Todd McFarlane, ha dato il suo consenso al design del simbionte realizzato da Insomniac Games.

Sappiamo infatti bene che il simbionte è pronto a sfidarsi contro lo Spider-Man di quartiere, nel gioco in uscita nel corso di quest'anno in esclusiva assoluta su console PlayStation 5.