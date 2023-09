State of Play del 14 settembre | Tutti gli annunci e i trailer

Settembre sta scaldando decisamente i suoi motori in vista dell'autunno videoludico, che sarà strapieno di uscite – come sappiamo dal nostro calendario. Così, dopo il Nintendo Direct di questo pomeriggio, alle ore 23.00 italiane del 14 settembre sarà anche la volta di un nuovo appuntamento con State of Play, l'evento in streaming di casa PlayStation.

In questo caso non ci sono grosse anticipazioni (al momento, in realtà, nemmeno dettagli sulla sua durata), ma Sony ha messo le mani avanti lasciando intendere che non dovremmo aspettarci delle novità dai giochi dei PlayStation Studios, poiché lo show dovrebbe concentrarsi soprattutto su indie e terze parti (ossia giochi sviluppati da partner esterni e in arrivo su PS5).

«La trasmissione sarà incentrata sugli aggiornamenti dei giochi annunciati, in arrivo sulle console PlayStation. Dagli indie ai giochi in evidenza per PS VR2 fino ai titoli in arrivo dei nostri partner di terze parti, il nostro nuovo evento sarà ricco di sorprese!» scrive PlayStation che, pur parlando di aggiornamenti su giochi già annunciati, promette comunque l'arrivo di qualche sorpresa che attendiamo di scoprire.

Anche nella descrizione dell'evento su YouTube non abbiamo grosse anticipazioni, dal momento che viene sottolineato come «questo State of Play si concentrerà su aggiornamenti da giochi precedentemente annunciati in arrivo su console PlayStation. Dagli indie ad alcuni highlight per PS VR2, fino a titoli maggiori dai nostri partner third party, il nostro più recente show ha qualcosa per tutti».

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo l'evento in tempo reale sul nostro sito: lo faremo con questo recap, che si aggiornerà via via che lo State of Play procederà, con le novità e i trailer che saranno annunciati (aggiornate la pagina del vostro browser di tanto in tanto per vedere comparire le novità); e lo faremo anche con le notizie dedicate ai reveal più interessanti.

L'appuntamento è per le ore 23.00, per scoprire insieme cosa sta bollendo nella pentola di PS5 per il futuro.

Baby Steps

Lo State of Play si apre con il gioco folle di casa Devolver in cui dovrete di nuovo imparare a camminare, controllando i diversi arti del non proprio agilissimo protagonista.

L'atmosfera è esattamente quella che vi aspettereste, tra siparietti assurdi, scorrazzate con lo skate e un'uscita attesa per l'estate 2024.

Roblox

Viene confermato il lancio di Roblox su PS4 il 10 ottobre, con supporto cross-platform.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Arriva su PS VR2, permettendovi di vestire i panni dei celebri acchiappafantasmi in realtà virtuale.

Arriva il 26 ottobre.

Resident Evil 4 VR Mode

Altra proposta per PlayStation VR 2, dove lo spavento è decisamente dietro l'angolo, come potete immaginare, dal momento che permette di vivere in soggettiva l'amata avventura di Leon S. Kennedy.

Arriva questo inverno.

Resident Evil 4: Separate Ways

Tempo di aggiornamenti direttamente da Ada Wong, che si prepara a un bel po' di azione e adrenalina con l'atteso DLC che arriva il 21 settembre.

Ad accompagnarlo anche l'esordio gratis della modalità Mercenari.

Avatar: Frontiers of Pandora

Il titolo di casa Ubisoft, che arriverà il prossimo mese di dicembre, si mostra da vicino in un nuovo trailer. Tanta azione e la conferma del lancio per il 7 dicembre, già annunciato in precedenza.

Ghostrunner 2

Vediamo qualche scorcio anche da Ghostrunner 2, il titolo cyberpunk ad altissimo tasso d'azione e che non consente errori. Nei giorni scorsi lo abbiamo provato per voi. Da oggi, potete testarlo con una demo gratis, in attesa del lancio di ottobre.

Colori per DualSense e scocche PS5

Un trailer ci mostra i diversi feeling e colori di tre nuovi colori in arrivo per DualSense e le scocche di PS5.

Helldivers II

Vediamo un deep look al gameplay di Helldivers II, con diverse sequenze di combattimento coordinato e di gameplay.

Arriva su PS5 e PC l'8 febbraio 2024.

Marvel's Spider-Man 2

A sorpresa, dato che si era parlato solo di giochi third-party per lo show, c'è un segmento dedicato all'esperienza open world di Marvel's Spider-Man 2, con il creative director che ci anticipa una mappa due volte più grande rispetto a quelle del primo gioco e di Miles Morales.

Il gioco arriva, come già detto a più riprese, il 20 ottobre prossimo.

Tales of Arise: Beyond the Dawn

Combattimenti, fuoco e fiamme ci aspettano in questo DLC per Tales of Arise, dal 9 novembre su PS5.

Honkai: Star Rail

Tempo di un nuovo assaggio dal nuovo gioco degli autori di Genshin Impact. Arriva su PS5 l'11 ottobre.

Foam Stars

Torna a farsi vedere anche il curioso Splatoon-like di casa Square Enix, dove ci si spara a colpi di schiuma colorata per sfidare gli altri videogiocatori di arena in arena. Con un roster di otto personaggi, presentati nel trailer, dovremmo avere specializzazioni e caratteristiche diverse.

La open beta arriva il 29 settembre.

Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix anticipa anche un nuovo scorcio dal secondo capitolo di Final Fantasy VII in versione remake, con quello che si direbbe un epico story trailer, alla cui parte iniziale segue una carrellata con montato di gameplay.

Arriva il 29 febbraio 2024, confermati i due dischi. Ci sarà anche la possibilità di pre-ordinarlo insieme a Remake Intergrade in un bundle unico. Curiosa la scelta della data che punta proprio sul giorno bisestile.

Con la presentazione del trailer e della data di Rebirth si è chiuso l'appuntamento con State of Play.