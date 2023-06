Marvel's Spider-Man 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Marvel's Spider-Man 2, nuovo action adventure sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment che rappresenta il terzo capitolo della serie, dopo il successo di Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Marvel's Spider-Man 2 prosegue la storia di Peter Parker e Miles Morales, entrambi personaggi giocabili, ciascuno con abilità uniche. Peter indosserà la tuta simbionte, che migliora le sue capacità di combattimento, mentre Miles possiede abilità come il mimetismo e il Venom-Blast.

Il contesto di Marvel's Spider-Man 2 si espande per includere Manhattan, Queens e Brooklyn, e la trama ruota attorno a Kraven the Hunter e a un gruppo di cacciatori che si rivolgono a vari villain a Manhattan, portando a una missione per salvare Harry Osborn.

Il team di sviluppo ha sottolineato l'importanza della narrazione e dell'incorporazione di elementi provenienti dalla ricca storia dei fumetti di Spider-Man e delle altre trasposizioni multimediali. I direttori creativi e di gioco del gioco, Bryan Intihar e Ryan Smith, insieme agli attori vocali Yuri Lowenthal, Nadji Jeter e Tony Todd, fanno parte della talentuosa squadra che sta dando vita a Marvel's Spider-Man 2.

Marvel's Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre 2023 in esclusiva per Sony Playstation 5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

