Game Pass, o servizi di abbonamento simili, hanno fatto la propria fortuna anche nell'avere, saltuariamente, videogiochi di grande spessore a impreziosire il proprio catalogo, e tra questi non ci sarà Borderlands 4.

A differenza di videogiochi come Clair Obscur: Expedition 33, per fare un esempio di un titolo che ha avuto un boost importante proprio dal Game Pass, Gearbox vuole mettersi nelle tasche più soldi possibili.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha offerto uno spaccato illuminante sulla strategia commerciale che accompagnerà il lancio di Borderlands 4 (tramite Gamespot).

Dopo averci detto che i "veri fan" avrebbero trovato il modo di pagare 90€ i videogiochi, Pitchford torna sul discorso dei guadagni relativamente a Borderlands 4.

Pitchford ha voluto chiarire le tempistiche attraverso i social media, spiegando che promozioni così aggressive e l'inclusione nei servizi di abbonamento per console hanno richiesto oltre cinque anni dal lancio originale di Borderlands 3.

Questa timeline non è casuale, ma riflette una pianificazione commerciale che mira a massimizzare i ricavi nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. Ne ha parlato cogliendo come occasione gli sconti di Borderlands 3 su Steam, che ora è a -95%:

«Sconti come questo e l'arrivo di Borderlands 3 nei programmi di abbonamento per console hanno richiesto oltre cinque anni dal lancio del gioco. Approfittatene quando capita! E per creare aspettative, ci vorrà ancora più tempo prima che questo tipo di cose accada nel prossimo ciclo con Borderlands 4.»

Questa prospettiva riflette una tendenza più ampia nell'industria, dove gli editori stanno diventando sempre più selettivi nel concedere accesso a prezzi ridotti, specialmente in un contesto economico che vede aumentare i costi di sviluppo e produzione dei titoli AAA.

Escludendo la più o meno comprensibile aggressività dei publisher, questo è se non altro un modo per non svalutare i prodotti. E per fortuna Borderlands 4 non sarà un disastro dal punto di vista del pricing, a differenza di quanto preventivato.