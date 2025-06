Un nuovo evento di IIDEA è pronto a sbarcare a Pesaro (AN), focalizzato sul ruolo dei videogiochi oltre la semplice fruizione ludica. Si chiama The Power of Play e, stando alla proposta di valore che racconta, sembra davvero il tipo di evento di cui c'è sempre più bisogno.

The Power of Play si terrà il 10 e 11 ottobre 2025 presso l’Auditorium Scavolini della città marchigiana. L'iniziativa, promossa da IIDEA (l'associazione che rappresenta l'industria italiana dei videogiochi), in collaborazione con il Comune di Pesaro – CTE Square e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ha l'obiettivo di esplorare come i videogiochi possano contribuire a un futuro più consapevole, inclusivo e sostenibile.

Il festival si propone di coinvolgere un pubblico ampio, includendo famiglie, scuole, università, enti pubblici, organizzazioni non profit e imprese, attraverso progetti che mirano a esplorare queste diverse sfaccettature.

L'annuncio di The Power of Play arriva direttamente dal Games for Change Festival 2025, che si sta svolgendo in questi giorni a New York, presso la Parsons School of Design. La partnership con Games for Change, un'organizzazione internazionale attiva dal 2004 nella promozione di videogiochi con un impatto sociale positivo, sottolinea l'ambizione dell'evento pesarese di valorizzare il videogioco come strumento educativo, culturale e civico.

Il programma di The Power of Play è stato strutturato in quattro sezioni principali, pensate per offrire diversi livelli di approfondimento e interazione:

Conferenze : Saranno il cuore dell'evento, con approfondimenti, tavole rotonde e casi studio. L'obiettivo è analizzare come i videogiochi possano influenzare positivamente settori come la cultura, l'educazione, la salute, la sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva e l'innovazione sociale. Questo offrirà spunti per comprendere l'applicazione pratica dei videogiochi in contesti non strettamente di intrattenimento.

: Saranno il cuore dell'evento, con approfondimenti, tavole rotonde e casi studio. L'obiettivo è analizzare come i videogiochi possano influenzare positivamente settori come la cultura, l'educazione, la salute, la sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva e l'innovazione sociale. Questo offrirà spunti per comprendere l'applicazione pratica dei videogiochi in contesti non strettamente di intrattenimento. Showcase : Sarà allestito un percorso espositivo dedicato ai videogiochi che si distinguono per il loro impatto. Saranno presenti postazioni demo con titoli selezionati tra le esperienze emergenti e i finalisti di premi internazionali, tutti accomunati da un messaggio significativo o da una finalità sociale. Sarà un'occasione per provare direttamente titoli che propongono una riflessione o una prospettiva diversa.

: Sarà allestito un percorso espositivo dedicato ai videogiochi che si distinguono per il loro impatto. Saranno presenti postazioni demo con titoli selezionati tra le esperienze emergenti e i finalisti di premi internazionali, tutti accomunati da un messaggio significativo o da una finalità sociale. Sarà un'occasione per provare direttamente titoli che propongono una riflessione o una prospettiva diversa. Networking : L'evento si propone anche come punto d'incontro per sviluppatori, educatori, operatori culturali, rappresentanti della società civile e delle istituzioni pubbliche. L'obiettivo è creare nuove connessioni tra creatività, ricerca, tecnologia e comunità, favorendo scambi e collaborazioni tra mondi diversi.

: L'evento si propone anche come punto d'incontro per sviluppatori, educatori, operatori culturali, rappresentanti della società civile e delle istituzioni pubbliche. L'obiettivo è creare nuove connessioni tra creatività, ricerca, tecnologia e comunità, favorendo scambi e collaborazioni tra mondi diversi. Premio: Verrà assegnato un riconoscimento speciale al miglior videogioco italiano pubblicato nel 2024 con un messaggio o scopo significativo, denominato "Game Beyond Entertainment". Questo premio sarà consegnato nell'ambito degli Italian Video Game Awards. La selezione sarà curata da una giuria composta da esperti del settore a livello nazionale e internazionale.

Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, ha commentato la natura dei videogiochi e le aspettative per il festival:

«Per loro natura i videogiochi sono in grado di unire mondi diversi: tecnologia e creatività, codice e arte, interattività e narrazione. Dietro ad ogni titolo c’è una storia capace di divertire, emozionare o educare. Il nuovo festival The Power of Play sarà un’occasione concreta per esplorare le potenzialità dei videogiochi nel veicolare valori, favorire il benessere e la diffusione di nuove competenze e diventare strumenti di cambiamento, per una comunità di videogiocatori più inclusiva e consapevole.»

Anche Alessandro Bogliolo, dell’Università di Urbino e coordinatore scientifico di CTE Square, ha espresso la sua visione sull'evento, legandolo al contesto innovativo della città:

«Pesaro coniuga la vocazione culturale e turistica con l’innovazione abilitata da tecnologie emergenti. Il progetto CTE Square sta creando i presupposti affinché tutti, cittadini, turisti e attori del territorio, possano essere coinvolti in un grande gioco di squadra in cui le azioni di ognuno contribuiscono alla creazione di valore pubblico.»

Una bellissima proposta che vi consigliamo di seguire, e per farlo non dovete far altro che tenere d'occhio i canali di comunicazione di IIDEA a questo indirizzo.