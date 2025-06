Resident Evil Requiem non è sempre stato il gioco di cui abbiamo scoperto qualche ulteriore dettaglio nelle scorse ore. Come rivelato dal director Koshi Nakanishi in un diario di sviluppo esteso, infatti, Capcom aveva anche valutato l'idea di proporre un gioco online oppure un vero e proprio open world.

Alla fine, però, entrambe le opzioni vennero scartate quando si era ancora in fase di puro brainstorming, per un motivo molto semplice: i fan non volevano questo.

«Avrete sentito qualche indiscrezione» ha commentato il director, «su un Resident Evil online, o open world, su cui abbiamo fatto un po' di esperimenti. Alla fine, anche se avevamo qualche concept interessante, ci siamo resi conto che non era quello che i fan volevano vedere e giocare.

A quel punto, siamo tornati alla lavagna e abbiamo iniziato a creare quello che sarebbe diventato Resident Evil Requiem».

Il gioco, come abbiamo appreso, avrà convinte venature horror, motivo per cui si è scelta anche una nuova protagonista e non il papabile ritorno di Leon: gli sviluppatori volevano che anche lei, come chi gioca, sentisse la tensione e sobbalzasse a ogni minimo rumore – cosa che per il longevo eroe di Resident Evil 2 e Resident Evil 4 sarebbe difficile da immaginare.

RE Requiem arriverà il 27 febbraio su PC e console.