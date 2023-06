Chi è Venom in Marvel's Spider-Man 2? I fan hanno un nome

Marvel's Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi di recente con nuovi video e la data di uscita del gioco che i fan dell'Arrampicamuri aspettando da anni.

Dopo il primo capitolo (lo trovate su Amazon), il sequel promette di essere infatti ancora più grande del predecessore.

Tra le novità, spicca senza dubbio la tuta simbionte per Spider-Man che andrà poi a formare il letale Venom, la cui identità è ancora avvolta dal mistero.

Ora, dopo che è stato reso noto che il Venom che vedremo nel gioco sarà sensibilmente diverso da quello visto nei fumetti e nei film (e che quindi non sarà Eddie Brock), i fan sembrano aver scovato la sua identità segreta.

Come riportato anche da GameRant, i fan hanno già sviluppato una serie di teorie, tra cui la possibilità che Harry Osborn possa diventare Venom.

La più popolare, e che ha dalla sua alcune forti prove a sostegno, è che Kraven il Cacciatore si trasformi in Venom nel corso della storia di Marvel's Spider-Man 2.

Da quello che sappiamo sino a questo momento, Kraven è arrivato a New York per dare la caccia ai vari eroi e cattivi che popolano la città. Nulla esclude che il cacciatore si trovi a che fare con il simbionte "attaccato" a Peter Parker, il quale potrebbe successivamente legarsi a Kraven trasformandolo in Venom.

La prova principale che i fan hanno addotto a sostegno di questa teoria è il disegno che si vede sul petto di Venom nell'artwork mostrato durante il Summer Game Fest Showcase.

Sebbene Venom presenti storicamente un disegno simile a quello dell'Uomo Ragno sul petto, questa versione del cattivo presenta uno stile che differisce dalla tuta simbionte dell'Uomo Ragno, in particolare intorno alla zona delle spalle.

Il motivo in questione sembra simile a quello presente sul giubbotto di Kraven, il che implica che Venom avrebbe deciso di mantenere parte del design originale di Kraven una volta "fuso" col simbionte.

Poiché un Venom Kraven è già apparso nei fumetti (debuttando in Spider-Man Life Story #3 del 2019), nulla esclude che la nuova versione di Venom in Marvel's Spider-Man 2 possa essere ispirata proprio a quella vista negli albi Marvel.

Lo studio Insomniac ha in ogni caso già annunciato di essere particolarmente orgogliosa del lavoro realizzato, svelando l'intenzione di voler rendere Marvel's Spider-Man 2 «il loro miglior gioco di sempre».

Ma non solo: alcune settimane fa anche il boss PlayStation Jim Ryan si è espresso in modo entusiasta sul nuovo gioco dedicato a Spidey, svelando che si tratta di una produzione realizzata «senza compromessi».

Infine, avete letto che il rating ufficiale del gioco ha spiegato se avremo o no un gioco più violento del primo capitolo?