Demo di Final Fantasy XVI, cosa ne pensano i fan?

A partire da oggi, dopo una lunga attesa, tutti i giocatori potranno scaricare gratuitamente la demo ufficiale di Final Fantasy XVI.

Lasciando da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon), i fan aspettano infatti con ansia il sedicesimo capitolo della saga Square Enix.

La demo resa a disposizione durante la giornata di oggi sarà quindi un bel modo per ingannare l'attesa.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra che i fan abbiano preso piuttosto bene l'arrivo di questo primo test di prova di FFXVI.

Nonostante la demo di Final Fantasy XVI sia appena uscita, le reazioni del pubblico sono già molto positive.

Ora che i giocatori hanno avuto l'opportunità di toccare con mano il prodotto finale, sono arrivate le prime reazioni alla demo e, come si può vedere da una manciata di tweet, i fan non hanno altro che elogi per il gioco.

«Sto giocando la demo di Final Fantasy XVI. La grafica è straordinaria e mi piace molto il tono più maturo della storia e dei personaggi. Si vede che è stato realizzato dal director di FFXIV. C'è un po' del DNA di quel gioco nell'atmosfera dei personaggi e del mondo», si legge su Twitter.

E ancora, un altro fan scrive sempre in un tweet: «La demo di FFXVI è incredibile. Questa è davvero la nuova generazione di Final Fantasy. La spettacolarità, l'ambizione, la sicurezza. C'è tutto. Il miglior complimento che posso fare è che è avvincente, scioccante e brutale. Avevano ragione, dopo aver provato la demo vorresti comprare il gioco.»

Del resto, il sedicesimo capitolo della saga è stato protagonista anche durante la finale di Champions League.

Ma non solo: di recente Square Enix ha già avuto di recente la possibilità di pubblicare tanti nuovi video gameplay a tema.

Infine, nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme ufficiose circa la versione PC del gioco, la quale vedrà per forza di cose la luce dopo l'uscita dell'edizione PS5, prevista per il 22 giugno prossimo.