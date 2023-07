Marvel' Spider-Man 2, una statua svela un costume iconico di Peter Parker

Cosa sarebbe Marvel's Spider-Man 2 senza una bella galleria di costumi? Non un gioco Marvel ovviamente, soprattutto se non ce ne sono di nuovi.

Il nuovo videogioco dei due Arrampicamuri (lo trovate già su Amazon) promette come al solito di mettere in scena una storia grandiosa per gli appassionati Marvel, e non solo.

Nella quale farà la sua comparsa anche Venom, atteso già dal primo capitolo, che sarà molto più centrale di quanto previsto nel racconto.

Anche perché le sue origini sono ancora un mezzo mistero, nonostante alcuni stiano cercando di unire i proverbiali fili.

Venom sarà importante anche perché il simbionte darà origine all'iconico costume nero di Spider-Man che, a quanto pare, sarà ancora più iconico con un upgrade noto ai fan dei fumetti.

Hot Toys, la nota azienda che produce action figure dettagliatissime e costosissime, ha infatti svelato un costume di Marvel's Spider-Man 2 con la sua nuova statua.

Si tratta del cosiddetto Iron Spider che, come potete vedere dalle foto qui sopra, aggiunge quattro zampe da ragno per rendere l'Uomo Ragno ancora più... ragnesco.

Nei fumetti è Tony Stark, ovvero Iron Man, a costruire questo congegno per Peter Parker. Tuttavia è probabile che nel titolo Insomniac questo elemento potrebbe arrivare dagli studi di Octopus, visto che Iron Man non è presente nel gioco. Non dovrebbe, almeno.

Ovviamente l'annuncio di Hot Toys non ci svela nulla lato gameplay, ma è innegabile che questo costume sia legato a Marvel's Spider-Man 2 visto che l'annuncio è relativo proprio al progetto videoludico.

Nel frattempo Insomniac non sembra affatto volersi fermare, perché è al lavoro su un altro tripla A ancora misterioso.

