Marvel's Spider-Man 2, le origini di Venom sarebbero state svelate

Nel corso del Comic-Con di San Diego, Sony e Insomniac hanno svelato un nuovo Story Trailer per Marvel's Spider-Man 2.

Il nuovo filmato dedicato alla seconda avventura di Spidey (che potete prenotare su Amazon) ci ha dato modo di dare uno sguardo ai villain che Peter e Miles dovranno affrontare.

Un trailer che conferma anche la minaccia di Venom, pronto a sfidarsi contro lo Spider-Man di Insomniac.

Ora, dopo che nelle scorse settimane si è discusso molto sull'identità segreta del simbionte, arrivano ora nuove e interessanti teorie.

Come riportato anche da GamesRadar, nel video reveal della PS5 a tema Spider-Man, il simbionte viene mostrato mentre copre la console prima che una scintilla di elettricità lo attraversi, facendolo rimpicciolire.

Questo, unito all'audio del video, ha fatto sì che alcuni fan siano convinti che Sony abbia accidentalmente spoilerato un punto chiave della trama.

Su Twitter e Reddit i fan stanno discutendo se l'audio del video sia effettivamente tratto dal gioco o meno, poiché sembra proprio che Miles aiuti Peter a rimuovere il simbionte con i suoi poteri elettrici, chiamati Venom Blasts.

Mentre alcuni pensano che si tratti di un audio registrato appositamente per il video, altri pensano che si tratti di tracce vocali prese direttamente dal gioco.

Stando alla teoria, quindi, è Miles che rimuoverà il simbionte da Peter, il quale andrà poi a fondersi con un altro ospite, dando vita a Venom.

Sony e Insomniac hanno infatti svelato proprio ieri un bundle di PS5 in edizione limitata a tema Marvel's Spider-Man 2, con scocche e DualSense personalizzati e acquistabili anche separatamente.

Se siete curiosi di saperne di più su Venom, il letale simbionte che Peter Parker e Miles Morales dovranno affrontare, il suo interprete ha svelato diversi retroscena molto interessanti in un'intervista.

Ma non solo: Sony sta continuando a pubblicizzare in modo notevole la nuova avventura di Spider-Man, come dimostrato dall'arrivo dei treni a tema negli USA.