Insomniac lavora su un nuovo tripla-A PS5, dopo Spider-Man e Wolverine

Potrebbero esserci importanti novità in arrivo per gli utenti PS5: sembra infatti che lo studio Insomniac sia già al lavoro su un nuovo tripla-A in esclusiva su PlayStation 5.

Si tratta però di un progetto che ancora non è stato svelato: il titolo in questione non sarà dunque né Marvel's Spider-Man 2 (che potete prenotare su Amazon) e nemmeno il misterioso Marvel's Wolverine, su cui al momento sappiamo ben poco.

Come riportato da Push Square, il reveal è arrivato direttamente da Erin Eberhart, nuova project director di Insomniac che in precedenza lavorava presso Activision Blizzard.

È stata proprio la Eberhart a sottolineare per un paio di volte che il gioco in questione non è stato ancora annunciato e di non poter dire nulla al riguardo, tranne il fatto che è un tripla-A: dovrebbe dunque trattarsi di un progetto inedito importante e non di un "semplice" spin-off.

👀 Insomniac Games can't stop!🔥



They've been working on another unannounced AAA!

Aside from Marvel's Spider-Man 2 & Wolverine PS5

Unmatched output!



Formerly at Activision Blizzard, the Project Director also praises Sony 's culture💙#PlayStation #Xbox #SpiderMan2PS5 #Venom pic.twitter.com/xhap58Ixti — Dream Walker (@Dream_WaIker) July 23, 2023

Inutile dire che gli utenti stanno già iniziando a fantasticare sulle possibili IP che potrebbero fare un improvviso ritorno: tra queste, una delle più popolari è sicuramente Resistance, che proprio negli scorsi giorni era tornato al centro dei desideri dei fan.

Potrebbe anche essere arrivato il momento di vedere in azione un nuovo Sunset Overdrive: ricordiamo che il primo capitolo uscì in esclusiva su Xbox, ma Sony è diventata proprietaria del brand in seguito all'acquisizione dello studio.

Insomniac stessa ha lanciato nel corso dei mesi diversi indizi su un possibile ritorno, che però non si erano mai effettivamente concretizzati: chissà che questa non sia la volta buona.

Quel che sappiamo è che un paio di anni fa Insomniac Games aveva pubblicato offerte di lavoro per lavorare su un misterioso gioco multiplayer: è possibile che sia dunque questo il progetto che starebbe dirigendo Erin Eberhart. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, non possiamo che tenere gli occhi puntati su Marvel's Spider-Man 2, nuova avventura su cui Sony ha deciso di puntare fortemente, svelando anche un bundle per PS5 in edizione limitata.