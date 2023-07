Lady Dimitrescu è pronta a farvi tornare i brividi con una nuova statua da 26kg

Non vi sarete dimenticati di Lady Dimitrescu, vero? Nell'eventualità c'è una nuova statua che vi farà tornare i brividi (di ogni tipo) per lei.

E non è neanche la prima statua, visto che ce ne sono alcune su Amazon, che viene dedicata alla vampire lady di Resident Evil Village che è stata tra le cose più amate del titolo Capcom.

Tanto che è diventata anche un personaggio giocabile in uno dei DLC del titolo, dando ai giocatori la possibilità di entrare ancora più in contatto con Lady Dimitrescu.

E mentre la sua talentuosissima interprete, Maggie Robertson, tornerà anche in Baldur's Gate 3 con un personaggio altrettanto sanguinario e brutale, stando alle prime informazioni.

È passato del tempo dalla release di Resident Evil Village e Lady Dimitrescu è ovviamente passata un po' di moda, come è normale che sia.

Tuttavia i giocatori se la ricordano comunque, e con la nuova statua di Prime 1 potranno celebrarla ancora una volta.

Una statua di 26kg in scala 1:4, attualmente in preordine sul sito di Prime 1 per la gargantuesca cifra di $1,649.

La fattura della statua è eccezionale e, con le sue varianti, riesce a catturare tutte le sfumature di Lady Dimitrescu.

Quella più sensuale (di cui abbiamo parlato in un nostro SpazioGames Originals) che l'ha resa iconica, così come il lato tremendo ed implacabile grazie ad una serie di pezzi intercambiabili che vi permetteranno di esporla nel modo che preferite.

La versione Deluxe avrà più opzioni di personalizzazione, con l'aggiunta di due parti della testa intercambiabili con un sorriso inquietante e uno sguardo agghiacciante. Entrambe le teste sono inoltre dotate di un piccolo supporto per poterle esporre accanto al suo scranno regale.

Inoltre, ordinando la statua dallo store ufficiale i clienti avranno anche una replica del cristallo Dimitrescu di circa 17cm, quello che all'interno di Resident Evil Village viene ottenuto dopo aver sconfitto la signora del castello, per avere una ulteriore bellezza da esporre.

A proposito di statue giganti, di recente anche il possente Daruk di The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha avuto la sua bella e imponente riproduzione.

Per altre notizie dal mondo di Resident Evil, Capcom è tornata a parlare della possibilità di un remake di Code Veronica non escludendolo totalmente.