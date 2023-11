Il nuovo video di Mass Effect delude i fan: «È il nulla»

Nella scorsa giornata i fan di Mass Effect hanno potuto festeggiare l'N7 Day: una ricorrenza che si svolge appunto il 7 novembre e in cui BioWare si diverte spesso a celebrare la sua saga sci-fi o ad anticipare novità per il futuro.

Le precedenti edizioni ci avevano già dato l'opportunità di scoprire qualche piccolo indizio per il nuovo capitolo della saga, confermando che sarà ambientato dopo la trilogia del Comandante Shepard (che potete trovare su Amazon) e confermando anche il ritorno di Liara T'Soni, uno dei personaggi più amati dai fan.

Advertisement

La giornata di ieri è stata però decisamente particolare, perché dopo una lunghissima campagna fatta di indizi criptici — che vi abbiamo riportato passo dopo passo nella nostra notizia dedicata — alla fine è stato svelato un brevissimo teaser video per il nuovo gioco.

Un filmato di appena 35 secondi molto scuro, ma in cui si vede un nuovo soldato N7 con una tuta che appare essere ancora più futuristica rispetto alla trilogia originale.

E... nient'altro, perché non c'è stata davvero alcuna nuova informazione ufficiale aggiuntiva.

Dato che BioWare si è impegnata molto per generare hype per il reveal, è inevitabile constatare la delusione dei fan, come possiamo testimoniare leggendo diversi commenti sui social network.

Nei commenti su Reddit, per esempio, c'è chi sottolinea come almeno i precedenti teaser avessero rivelato il ritorno di Liara e implicato un collegamento con i Geth, mentre in questo caso non c'è stata davvero alcuna novità:

«Forte. Ci vediamo il prossimo anno, suppongo. Almeno lo scorso anno sembrava aver confermato la presenza di Liara, e aveva implicazioni interessanti con suoni dei Geth e cose così. Questo è il nulla».

Nei commenti arrivano anche forti critiche per il nuovo aspetto di quello che pare essere il nuovo protagonista, dato che l'outfit sembra stonare con quella che è l'estetica pre-stabilita nella saga di Mass Effect.

Una sensazione che ritroviamo anche in alcuni commenti su X (ex Twitter), che commentano proprio le somiglianze con saghe come Tron e Star Wars in senso negativo.

Allo stesso tempo c'è chi sottolinea che l'hype per un teaser che di fatto non mostra nulla rischia di essere solo deleterio, con tanti fan che dicono che avrebbero preferito non vedere proprio nulla.

Effettivamente, non ce la sentiamo proprio di dar loro torto: per quanto possa essere interessante aver visto un nuovo aspetto del protagonista, è difficile comprendere come mai sia stata implementata una campagna così criptica, senza svelare il trailer fin da subito. Del resto, non è che ci fossero chissà quali grandi novità da proteggere.

Per il momento sappiamo ben poco sul quinto capitolo ufficiale della saga, ma non dovrebbe inaugurare una nuova trilogia, stando alle parole dell'ex sceneggiatore della saga.

Pare inoltre che sia previsto un ritorno al passato in termini di gameplay: a differenza degli ambiziosi semi-open world di Andromeda, Mass Effect 5 dovrebbe «tornare al classico».