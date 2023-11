Mass Effect avrà scelte canoniche: «Chi è morto davvero?»

Se speravate che il nuovo capitolo di Mass Effect potesse seguire l'esempio della trilogia e tenere conto di tutte le vostre decisioni, sarà necessario ridimensionare notevolmente le aspettative.

La trilogia del Comandante Shepard (che potete rivivere con la Legendary Edition, disponibile su Amazon) è ancora oggi amata da tantissimi giocatori anche e soprattutto per la continuità narrativa tra i diversi episodi, che tenevano spesso conto delle nostre scelte — non solo per eventi importanti, ma anche per piccole citazioni.

Tuttavia, ciò non sarà più possibile per il prossimo capitolo, che evidentemente vuole rappresentare un nuovo punto di svolta per la serie: a dimostrazione di ciò, BioWare ha già annunciato non solo che non sarà più una trilogia, ma che stanno riflettendo su quali scelte rendere canoniche.

E sappiamo già che, per esempio, tornerà Liara T'Soni dal cast originale, così come il primo filmato sembrava lasciar intendere che il possibile finale canonico di Mass Effect 3 potrebbe essere quello di distruzione, ma potrebbero esserci anche altre scelte di cui tenere conto, a giudicare dall'ultimo report di BioWare segnalato da GamesRadar+:

«Anche noi ci siamo fatti le stesse domande che ci avete chiesto durante questi anni! Cosa è successo a tutti i personaggi che avete conosciuto e amato nei giochi? Chi è morto davvero? Chi ha avuto figli, e con chi? Che suono fa un piccolo Volus? E che cosa è successo alle galassie? I finali! Cosa cavolo sta succedendo alla nostra scienziata Asari diventata Ombra? E che mi dite di S-... non importa, avete capito. E ovviamente ci saranno risposte a tutte queste domande, ma dovrete aspettare prima di sentirle».

Il director e produttore esecutivo Mike Gamble ha dunque lasciato intendere che gli sviluppatori stanno riflettendo duramente su come riuscire a costruire una storia che possa proseguire pienamente i temi narrati nella trilogia, ma che per esigenze di trama andranno fatte delle scelte canoniche.

Allo stesso modo, anche alcune attività e relazioni romantiche potrebbero essere pre-stabilite: un argomento spinoso che dovrà essere trattato con attenzione, per non fare potenzialmente infastidire i fan storici.

Resta comunque quasi scontato che andranno fatte determinate decisioni per poter costruire una storia convincente: sarebbe davvero difficile poter tenere conto di ogni singola scelta fatta dal nostro Comandante Shepard nella trilogia. E non vorremmo essere nei panni di BioWare, francamente.

Ricordiamo che durante l'N7 Day, la storica giornata celebrativa per la saga di Mass Effect, BioWare ha svelato anche un criptico teaser di pochi secondi. Un reveal che tuttavia, per le modalità con cui è avvenuto, ha anche provocato una certa delusione tra i fan.