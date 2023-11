Bioware svela Mass Effect Epsilon per l'N7 Day

Aggiornamento 7 novembre ore 22:19

Il teaser ha portato alla pubblicazione di questo misterioso video, che potete vedere di seguito.

La trasmissione, nella descrizione del video, rimanda al sito ufficiale, dove ora possiamo leggere il post dedicato all'N7 Day, con alcune iniziative dedicate alla community.

«Ci siamo posti molte delle stesse domande che ci avete posto nel corso degli anni! Cos'è successo a tutti quelli che abbiamo imparato a conoscere e amare nei giochi? Chi è morto davvero? Chi ha avuto figli con chi? Che versi fa un neonato volus? Che fine hanno fatto le galassie? I finali! Che cosa sta combinando l'Ombra? Che fine ha fatto S— lasciamo stare... avete capito» scrive Michael Gamble nel post.

«E naturalmente abbiamo le risposte a queste domande, ma per sentirle dovrete aspettare. E tutto ciò che diciamo non sarà facile da trovare, proprio come c'è da aspettarsi dai nostri consueti scherzetti #N7Day.»

Aggiornamento 7 novembre ore 20:35

Un altro countdown è stato pubblicato da parte di BioWare, sempre sul solito sito ufficiale, puntato per le ore 22:00, con questa dicitura:

/////CODICE DI ACCESSO: POST-NEBULA

/////TEMPO FINO AL COMPLETAMENTO DELLA DECIFRAZIONE

Aggiornamento 7 novembre ore 20:00

Dopo un conto alla rovescia, il sito dedicato a Mass Effect Epsilon si è aggiornato con un nuovo teaser trailer, preceduto dalla seguente frase:

/////CODICE DI ACCESSO: OCULON-2819-DEFIANCE

/////CODICE DI ACCESSO VALIDO

/////RILEVATA CIFRATURA TERZIARIA

/////CLASSIFICATO: CONSULTA I DOSSIER SUI CANALI DI COMUNICAZIONE UFFICIALI DELL'ALLEANZA

Nel secondo teaser, paragonabile al principale, vediamo la stessa figura di prima che continua a camminare, con un abito che sembra essere decisamente dell'Alleanza dei pianeti presente nel mondo di Mass Effect:

È evidente che BioWare sta pianificando qualcosa, quindi continueremo a seguire la vicenda.

Notizia originale

L'N7 Day è il giorno in cui tutti i fan di Mass Effect si radunano, ogni 7 novembre, per sperare di sapere qualcosa di più sulla saga fantascientifica: quest'anno c'è Mass Effect Epsilon.

Dopo Andromeda, che se proprio volete potete recuperare su Amazon, la saga di Mass Effect attende da tempo un grande ritorno.

Sappiamo che un fantomatico Mass Effect 5 è in sviluppo formalmente sebbene, insieme a Dragon Age Dreadwolf, sia un progetto completamente scomparso in quel di BioWare.

Mentre «BioWare si concentra sull'essere un leader nello sviluppo di giochi per giocatore singolo coinvolgenti ed emotivamente carichi», ecco come Gary McKay, direttore generale di BioWare, ha descritto lo stato dei due progetti nel comunicato ufficiale:

«Per Dragon Age, continuiamo a costruire, perfezionare e mettere a punto un'esperienza eccezionale che sappiamo che i nostri fan adoreranno. Non vediamo l'ora di condividere di più su questo. Per Mass Effect, continuiamo la pre-produzione con un nucleo centrale di narratori veterani che stanno portando avanti la profonda storia del franchise in un modo nuovo e spettacolare.»

Ma l'N7 Day 2023 potrebbe dare qualche gioia ai fan, perché è apparso un misterioso Mass Effect Epsilon sul web.

Con un breve teaser di pochi secondi in cui vediamo una persona camminare all'interno di un hangar con una nave spaziale ferma, il canale YouTube ufficiale di Mass Effect svela "Epsilon" per l'N7 Day.

Non ci sono informazioni se non un generico "trasmissione in arrivo" nei commenti, insieme ad un sito web creato per l'occasione che al momento è vuoto: lo potete vedere qui.

Al momento non sappiamo che tipo di appuntamento darvi ma, visto che l'N7 Day è proprio oggi, vi conviene rimanere da queste parti per non perdervi l'annuncio di Mass Effect Epsilon, qualsiasi cosa sia.

Gli altri N7 Day ci hanno dato giusto degli indizi riguardanti il prossimo Mass Effect, insieme a rumor e indiscrezioni varie.