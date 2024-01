Lords of the Fallen, sviluppatori licenziati per "mantenere stabilità"

Dopo un 2023 disastroso per quanto riguarda l'industria dei videogiochi intesa come forza lavoro, il 2024 continua a darci notizie di studi di sviluppo e aziende del mondo tecnologico e videoludico che decidono di tagliare personale, e stavolta gli ultimi licenziamenti coinvolgono CI Games, autori di Lords of the Fallen

Come riporta Games Industry, l'azienda ha deciso di tagliare il 10% della propria forza lavoro.

Stando ai post di commiato dei membri del team di sviluppo licenziati, sembra che tra i lavoratori licenziati ci sia per la maggior parte il team dedicato al marketing, ma non solo.

Ad una serie di richieste di chiarimenti da parte di CI Games, il CEO Marek Tymiński ha risposto:

«Per preservare la forza e la stabilità del business, CI Games ha preso la decisione difficile ma necessaria di implementare un ciclo mirato di licenziamenti, che interesserà circa il 10% dei dipendenti dell'azienda. Vorremmo ringraziare ciascuno di loro per il ruolo che ha svolto durante il tempo trascorso con noi. Ulteriori ottimizzazioni aziendali sono in corso alle pipeline e ai processi dell'organizzazione.»

E pensare che, dopo un inizio turbolento, Lords of the Fallen era partito anche abbastanza bene nonostante tutto ed era difficile immaginare un risultato del genere.

Il 2024 è partito decisamente male, da questo punto di vista. Solo nei primi giorni dell'anno c'è stato un conteggio impressionante di persone licenziate: 2.319 in varie aziende legate al mondo dei videogiochi e della tecnologia.

E gli ultimi giorni non sono stati affatto da meno, con un'altra serie di aziende che hanno gonfiato ulteriormente questo conteggio: per essere precisi Discord, Twitch e Behaviour Interactive, gli autori di Dead by Daylight che hanno ridotto la forza lavoro.

