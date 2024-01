Discord è l'ennesima azienda ad avviare licenziamenti di massa

Il 2024 continua sfortunatamente a raccontare uno stato precario dell'industria dell'intrattenimento e della tecnologia, con Discord che ha appena annunciato di voler licenziare il 17% del personale.

La nota piattaforma di messaggistica e voice chat è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, anche per via degli effetti della pandemia da Covid-19 che ha dato alle persone in tutto il mondo la necessità di avere una piattaforma per comunicare.

Advertisement

Discord è utilizzato soprattutto dai videogiocatori e dalle community ma, negli anni, è anche diventato una piattaforma utile a mantenere in contatto dei team di lavoro di vario tipo.

Proprio la crescita in questione è stata nominata come una delle cause che hanno portato ai licenziamenti, come riporta The Verge.

Il licenziamento del 17% del personale è stato definito dal CEO Jason Citron come una mossa per «affinare la nostra attenzione e migliorare il modo in cui lavoriamo insieme per portare più agilità alla nostra organizzazione.»

La decisione è stata comunicata ai dipendenti in una riunione collettiva e in una nota interna. Nonostante il licenziamento che coinvolgerà 170 persone in vari dipartimenti, tuttavia, Discord dichiara di non avere problemi di natura finanziaria.

Citron ha affermato che Discord ha aumentato il suo numero di dipendenti troppo velocemente negli ultimi anni, e proprio per questo ha deciso di avviare i licenziamenti:

«Siamo cresciuti rapidamente e abbiamo ampliato la nostra forza lavoro ancora più velocemente, aumentando di 5 volte rispetto al 2020. Di conseguenza, abbiamo intrapreso più progetti e siamo diventati meno efficienti nel modo in cui operavamo.»

Questi sono i licenziamenti più numerosi che Discord abbia mai attuato da quando l'azienda è nata e, vista la tendenza di questi primi giorni dell'anno, non saranno affatto gli ultimi che vedremo.

Nei primi giorni del 2024 sono già tantissimi i licenziamenti impiegati all'interno del mondo della tecnologia, oltre 2mila per la precisione.