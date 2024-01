I licenziamenti non sono finiti: un altro studio taglia 45 dipendenti

Lo sviluppatore di Dead by Daylight, Behaviour Interactive, avrebbe licenziato 45 persone.

Del resto, a soli dieci giorni dall'inizio dell'anno, il 2024 dei videogiochi si è aperto con un poco incoraggiante conteggio di licenziamenti.

Secondo Kotaku (via GameInformer), chi è a conoscenza della situazione dello studio ha dichiarato che i licenziamenti hanno riguardato solo le persone dello studio di Behaviour a Montreal, in Canada, e che i 45 dipendenti sono stati licenziati la scorsa settimana, tra il 9 e l'11 gennaio.

Tuttavia, sempre Kotaku fa notare che i licenziamenti all'interno della società sono iniziati a dicembre. Questi avrebbero incluso tagli in vari reparti dello studio.

Il mese scorso, Behaviour Interactive ha annunciato di essere al lavoro con Supermassive Games, sviluppatore di Until Dawn, su The Casting of Frank Stone, un nuovo gioco per giocatore singolo ambientato nell'universo di Dead by Daylight.

I licenziamenti di Behaviour Interactive si aggiungono a una serie di altri sconfortanti tagli di posti di lavoro nel 2024, per un totale di oltre 2500 unità.

Recentemente abbiamo appreso che Unity avrebbe licenziato 1.800 persone entro la fine di marzo e che Twitch avrebbe licenziato 500 dipendenti.

Anche Discord ha annunciato il licenziamento di 170 dipendenti, mentre a gennaio dello scorso anno, Microsoft ha licenziato 10mila dipendenti nell'ambito dell'acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard, completata a ottobre.

Nell'ottobre del 2023, anche Naughty Dog, sviluppatore di The Last of Us, ha licenziato almeno 25 dipendenti, così come anche Telltale Games ha subito dei tagli, anche se non è ancora stato rivelato il numero effettivo di dipendenti interessati.

L'industria dei giochi risentirà sicuramente degli effetti di questi licenziamenti per gli anni a venire. Lo staff di SpazioGames è vicino a tutti coloro che sono stati colpiti dai tagli al personale.

