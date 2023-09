Logitech G935, cuffie gaming wireless al top, oggi con quasi 70€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spiccano le cuffie gaming Logitech G935, che potete acquistare a soli 121,99€ invece dei soliti 189,99€ di listino, con un risparmio reale di 68€. Un'opportunità da non perdere per acquistare una smart TV di alta qualità a un prezzo scontato!

Per gli appassionati di gaming che non si accontentano del secondo posto, le cuffie gaming Logitech G935 rappresentano una scelta di qualità ineguagliabile. Con il loro design sofisticato e comfort imbattibile grazie all'imbottitura in similpelle di qualità premium, queste cuffie sono ideate per resistere alle sessioni di gioco più intense. La loro autonomia di fino a 12 ore e la connessione wireless a 2,4 GHz vi permetteranno di immergervi completamente nel vostro mondo virtuale, senza interruzioni o restrizioni. Un microfono da 6mm con indicatore luminoso e il supporto per DTS Headphone:X 2.0 assicurano un'esperienza audio di altissimo livello, mentre l'illuminazione Lightsync RGB aggiunge un tocco di stile in più.

Oltre al comfort e all'estetica, le cuffie gaming Logitech G935 brillano anche nel reparto tecnico. Dotate di driver Pro G da 50mm, realizzati con materiali ibridi intrecciati, queste cuffie sono costruite per durare. Ma il vero asso nella manica è l'Intelligenza Artificiale che permette una riproduzione sonora così precisa da riuscire a identificare la posizione degli avversari semplicemente ascoltando i suoni del gioco. Questo è un vantaggio competitivo che non potrete più fare a meno di avere. Se siete giocatori professionali, streamer o semplicemente desiderate il meglio per la vostra configurazione gaming, le cuffie Logitech G935 sono l'investimento che vi porterà al prossimo livello.

