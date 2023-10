LG OLED evo 55'' Serie C3 2023 al prezzo più conveniente mai visto!

Non aspettate il Black Friday per accaparrarvi le migliori offerte tech. La Festa delle Offerte Prime è già iniziata, e gli sconti stellari stanno fioccando su una vasta gamma di prodotti. Uno dei fari luminosi di queste offerte è l'incredibile smart TV LG OLED evo 55'' Serie C3, ora disponibile con uno .

Per un prezzo di , rispetto ai soliti 1.598,99€, avrete la possibilità di risparmiare 300€ sul vostro acquisto. E la dolcezza dell'affare? Potete optare per pagamenti mensili flessibili con Cofidis. Ma affrettatevi, queste offerte stellari finiranno il 11 ottobre!

N.B.: Gli sconti sono basati sui prezzi di listino.

LG OLED evo 55'' Serie C3: chi dovrebbe acquistarla?

È la scelta ideale per coloro che desiderano un home cinema d'elite. La tecnologia OLED assicura neri intensi e colori scintillanti, garantendo un'esperienza visiva senza precedenti. Accoppiato con Dolby Atmos, vi immergerete in un audio avvolgente. È una delizia anche per gli appassionati di sport, con un input lag minimo che offre una visione chiara e veloce di ogni azione.

E per i gamer? L'input lag ridotto, insieme al supporto per NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, rende questa TV un compagno ideale per console e PC di ultima generazione.

Se desiderate una TV di alta qualità ad un prezzo imbattibile, non cercate oltre. Da un prezzo iniziale di quasi 3.000€, la LG OLED evo 55'' Serie C3 ha visto variazioni di prezzo, ma mai così basse come ora.

