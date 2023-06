L'estate dei videogiochi non è finita, dopo Nintendo tocca a Sonic

Pensavate di poter stare tranquilli fino alla Gamescom? Illusi, perché dopo il Nintendo Direct sarà Sonic a dare il cambio agli eventi dell'estate dei videogiochi.

Dopo Sonic Frontiers, che trovate sempre su Amazon, SEGA si prepara quindi a celebrare il suo porcospino con un evento speciale.

Advertisement

Forti di un videogioco che, con i suoi alti e bassi, è stato comunque un successo e porterà SEGA a compiere anche azzardate manovre finanziarie.

Al quale darà il cambio Sonic Superstars, titolo appena annunciato che punta tutto sul 2D e sulla nostalgia, anche relativamente ai personaggi presenti.

In un periodo così florido poteva mancare un evento specifico di SEGA? Forse sì, ma questo non interessa alla casa nipponica che ha fissato un Sonic Central tra qualche giorno.

Precisamente il 23 giugno prossimo, come annunciato tramite i canali ufficiali.

Venerdì alle ore 17:00, SEGA festeggia il compleanno di Sonic con un evento dedicato che svelerà "i progetti in arrivo, partnership ed eventi che arriveranno nel 2023".

Tutto ovviamente a tema Sonic, nel caso non fosse chiaro, con annunci che non riguarderanno strettamente solo i videogiochi, per altro.

Difficile immaginare cosa verrà annunciato, ma aspettiamoci tantissime stranezze tra gadget, merchandise di ogni tipo, un approfondimento su prodotti come Sonic Superstars ovviamente, e chissà cos'altro.

Chissà se vedremo il frutto della recente maxi-acquisizione di SEGA, arrivata a sorpresa e che potrebbe dare anche risultati inaspettati.

L'estate dei videogiochi diventa sempre più calda, quindi, perché giusto oggi è andato online il nuovo Nintendo Direct con tantissimi annunci e novità: li trovate tutti qui.