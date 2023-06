Sonic Superstars è nostalgico, ma un personaggio non ci sarà

La Summer Game Fest 2023 è stata sorpresa anche per i fan del porcospino blu di SEGA, che tra qualche mese potranno giocare Sonic Superstars.

Dopo Sonic Frontiers, che potete trovare su Amazon, che ha segnato una svolta importante nel gameplay della saga, il porcospino tornerà alle sue origini.

Il titolo che arriverà il prossimo autunno ci ha già mostrato alcune delle sue potenzialità, o almeno il modo in cui i fan di Sonic potranno tornare all'epoca del 2D.

Un videogioco che dovrà rincorrere il successo di Sonic Frontiers, talmente elevato che ha portato SEGA a considerare dei rincari, ma che dovrà farlo senza un personaggio molto amato.

Il mondo di Sonic ha creato, negli anni, tanti eroi, antagonisti e antieroi che i fan di SEGA hanno imparato ad odiare e amare.

Tra questi c'è Shadow, nemesi di Sonic, che non sarà all'interno di Sonic Superstars.

Come riporta Nintendo Life, il nuovo titolo del franchise sarà davvero nostalgico perché tornerà all'epoca in cui li porcospino nero non era all'interno del mondo di Sonic.

Takashi Iizuka, producer del Sonic Team, ha commentato l'assenza di Shadow proprio per la volontà di rimanere fedeli al "classico":

«Purtroppo Shadow non è nel gioco, chiedo scusa a tutti voi fan di Shadow. Questo è un gioco della serie classica, quindi cercate di capire che Shadow non ne fa parte.»

Nonostante questa brutta notizia per i fan del porcospino rivale di Sonic, Iizuka ha anche specificato che il personaggio non è ovviamente stato messo fuori dai giochi per sempre. Ci saranno altri giochi con Shadow, insomma, ma Sonic Superstars non è uno di questi.

Che è stato, per altro, uno dei pochi giochi inediti della serata di apertura della Summer Game Fest 2023.

Ma Shadow tornerà sicuramente almeno in Sonic Prime, visto che Netflix ha annunciato la seconda stagione dello show.