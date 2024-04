C'è un nuovo evento che sostituirà l'E3 dopo la sua morte: ecco i dettagli

L'E3 è morto, viva l'E3 direbbe qualcuno, ma di sicuro non IGN che ha annunciato che il suo IGN Live coprirà esattamente gli stessi giorni in cui l'Electronic Entertainment Expo si teneva da molti anni a questa parte.

La storica fiera di Los Angeles è infatti relegata ufficialmente al passato, come è stato annunciato qualche mese fa dopo anni di edizioni non esattamente al top, anche per motivi non strettamente legati alla fiera come quella brutta storia della pandemia.

Advertisement

Ora il noto portale di informazione ha svelato i dettagli del suo evento, che si terrà ovviamente a Los Angeles dal 7 al 9 giugno.

IGN Live si terrà al Magic Box @ The Reef nel centro di Los Angeles. L'evento prevede la possibilità di provare con mano i videogiochi in uscita, oltre a più fasi con interviste, panel, podcast dal vivo e altro ancora.

Le aziende che parteciperanno allo spettacolo includono realtà del calibro di Amazon, Atari, Netflix e Square Enix, pertanto possiamo aspettarci delle novità molto interessanti.

L'estate dei videogiochi sta quindi inaspettatamente tornando anche se in un altra forma, perché IGN Live è solo uno degli appuntamenti noti per l'estate.

Oltre alla sempre reboante Summer Game Fest, che di solito ci regala almeno qualche annuncio bomba e quest'anno potrebbe essere la volta di Gears 6, ci sono gli ormai rituali eventi delle aziende e publisher.

Anche il PC Gaming Show è stato confermato, per altro in una edizione che si prospetta ancora più scoppiettante perché celebra un anniversario importante. Così come lo show di Ubisoft che, con Ubisoft Forward, risponderà al periodo di stanca delle sue proprietà intellettuali con tanti annunci in grado di lasciare a bocca aperta gli scettici. O almeno così speriamo.

Mancano ancora conferme importanti come quella di Xbox che, probabilmente, approfitterà del solito slot estivo per annunciare tanti giochi come quelli in arrivo gratis su Game Pass (al quale vi potete abbonare anche tramite Amazon).