Le strade di GTA 5 diventano più belle, grazie ai fan

Il noto modder 'Alex Hornet' ha recentemente rilasciato un nuovo Texture Pack per Grand Theft Auto 5, progettato per migliorare il materiale e il rilievo delle texture di tutte le strade del gioco.

Sebbene possa sembrare un'aggiunta semplice, si tratta di una modifica essenziale per chiunque voglia rivivere l'esperienza di questo storico titolo (che trovate anche su Amazon) con una grafica rinnovata.

Del resto, parliamo di un gioco che ancora oggi vende come il pane (se non mi credete cliccate qui).

Entrando più nel dettaglio, come riportato anche da DSO Gaming, i giocatori su PC possono aspettarsi texture stradali più fluide e dettagliate, insieme a migliori mappe normali e LOD (ossia i "Levels of Detail").

Questo aggiornamento, che pesa circa 1,7 GB, è disponibile per il download a partire da ora, a questo indirizzo.

Per chi volesse vedere un'anteprima dei miglioramenti, poco sopra è presente un video dimostrativo che offre un’idea chiara delle migliorie apportate.

Parlando ancora di GTA 5, non si può non riflettere su quanto questo gioco sia riuscito a mantenere vivo il suo fascino per oltre un decennio.

Grazie alla comunità di modder, il titolo continua a rinnovarsi e ad attirare nuovi giocatori. Tuttavia, viene spontaneo chiedersi se sia ormai giunto il momento che Rockstar si concentri davvero su Grand Theft Auto 6 - che dovrebbe uscire entro l'anno - piuttosto che rilasciare aggiornamenti per un gioco uscito nel lontano 2013.

Nonostante le migliorie, il pubblico è infatti sempre più impaziente di scoprire la prossima evoluzione della serie. Sarà il 2025 l’anno giusto? Parrebbe proprio di sì.

Del resto, GTA 6 starebbe cercando di fare breccia anche nel cuore dei fan di Roblox e Fortnite con esperienze personalizzate create dagli utenti.

Questo, senza contare anche che la versione PC del gioco potrebbe arrivare solo pochi mesi dopo la versione console, secondo il CEO di Corsair, Andy Paul.