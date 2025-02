GTA 6 uscirà nel 2025, ma il rischio rinvio c'è

Take-Two ha da poco ribadito che Grand Theft Auto 6 è ancora previsto per l'autunno 2025, ma senza escludere possibili ritardi.

Durante un'intervista con IGN US, il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha confermato che lo sviluppo del gioco procede come previsto, ma ha preferito evitare dichiarazioni categoriche:

«C'è sempre il rischio di uno slittamento e penso che appena usi parole come 'assolutamente', ti porti sfortuna. Ma ci sentiamo davvero fiduciosi.»

Zelnick ha ribadito il concetto anche in un’intervista con VentureBeat, sottolineando che «in questo settore esiste sempre la possibilità di ritardi», ma che la finestra di lancio è stata definita con attenzione.

Queste dichiarazioni arrivano in concomitanza con il più recente report finanziario di Take-Two, nel quale l’azienda ha ribadito che GTA 6 è atteso per l’autunno.

Il trailer ufficiale del gioco indicava genericamente il 2025 come anno d'uscita per il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon), ma fin dallo scorso maggio l'editore ha puntato sulla finestra autunnale.

Il 2025 sarà un anno ricco per Take-Two, con Civilization 7 in arrivo a febbraio, Mafia: The Old Country in estate e Borderlands 4 atteso nello stesso anno, seppur senza una data precisa.

Il publisher ha assicurato che questi titoli saranno distribuiti in modo da non cannibalizzarsi a vicenda.

Insomma, l’industria dei videogiochi ci ha insegnato che nessuna data è scolpita nella pietra, soprattutto quando si parla di progetti mastodontici come GTA 6.

Take-Two continua a rassicurare gli investitori, ma la prudenza nelle parole di Zelnick suggerisce che un eventuale ritardo non sarebbe una sorpresa.

Dopo tutto, quando si tratta di Rockstar, la qualità viene prima di tutto… anche del calendario.

Restando in tema, l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha reso il telefono uno strumento onnipresente nella vita di tutti, e GTA 6 potrebbe mostrarlo migliorando una feature del predecessore.