GTA 6 potrebbe diventare simile a Fortnite, a quanto pare

Pare che per il successo a lungo termine di GTA 6 ci sarà anche un grande focus sulle esperienze multiplayer uniche, create direttamente dagli utenti più talentuosi della community e sulla scia di altri live service di successo.

A suggerirlo è un nuovo report di Digiday (via VGC), secondo il quale Rockstar Games vorrebbe trasformare il franchise di Grand Theft Auto in una vera e propria piattaforma di contenuti.

Qualcosa di molto simile a quanto è accaduto con Fortnite, con scenari e modalità create appositamente dai giocatori, o con i dovuti paragoni anche similmente ai giochi creati attraverso Roblox.

E probabilmente non è un caso che, secondo questo report, Rockstar avrebbe già avviato contatti con i content creator più apprezzati per questi due free-to-play al fine proprio di promuovere le nuove esperienze in arrivo su GTA 6.

C'è da dire che anche nella modalità Online di GTA V (lo trovate su Amazon) hanno trovato spesso spazio server dedicati appositamente al gioco di ruolo, dunque Rockstar ha già avuto modo di vedere in prima persona la passione e la creatività della sua community.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, con il sesto capitolo della saga potrebbe esserci una nuova evoluzione con un sandbox appositamente dedicato per incentivare ancora di più l'arrivo di contenuti personalizzati, il che potrebbe rivelarsi molto interessante per garantire a GTA 6 una rigiocabilità quasi infinita.

Naturalmente da Rockstar Games non è ancora arrivato alcun aggiornamento in merito, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di eventuali conferme o smentite: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Ricordiamo che attualmente non abbiamo neanche alcuna certezza per la data d'uscita, anche se l'annuncio di Borderlands 4 potrebbe aver schiarito un po' le idee.

Siamo inoltre ancora in attesa di reali conferme sul lancio per PC, che potrebbe non farsi poi attendere così a lungo.