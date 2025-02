GTA 6 potrebbe arrivare su PC molto prima del previsto

Il 2025 sembra essere l'anno definitivo di GTA 6, e il 2026 potrebbe essere quello della versione PC.

Questo è quello di cui è convinto Andy Paul, CEO di Corsair, che ha detto la sua durante la recente condivisione degli utili con gli investitori dell'azienda (tramite Gamespot).

Durante la call sugli utili, Paul ha espresso ottimismo sulle prospettive del settore hardware, prevedendo che il debutto di GTA 6 su PC spingerà le vendite di componenti e periferiche.

Secondo il CEO, il gioco di Rockstar sarà tra i più esigenti mai realizzati dal punto di vista tecnico, portando molti giocatori a potenziare i propri sistemi.

Ovviamente questa non è una conferma di nessun tipo, ma la dichiarazione di una persona sicuramente esperta del mercato della componentistica PC.

C'è da dire che Rockstar ha sempre fatto attendere la community PC, con Grand Theft Auto V che venne lanciato su PC ben 19 mesi dopo il lancio su console nel 2013.

In ogni caso potrebbe mancare sempre meno alla conferma di questa versione visto che, lo ricordiamo, al momento non è ufficialmente confermato che GTA 6 esca su PC. Tuttavia sono arrivate altre informazioni che propendono per l'arrivo di un annuncio ufficiale, abbastanza presto.

Per non parlare, ovviamente, della data di lancio globale di GTA 6. Ormai siamo arrivati al punto di triangolare una possibile data grazie all'annuncio di altri giochi.

Una volta scoperto quando uscirà Borderlands 4, infatti, sembra facile capire quando Take-Two vorrà lanciare GTA 6 per evitare che le uscite si sovrappongano.

Nel frattempo, Take-Two ha ribadito che GTA Online continuerà a ricevere supporto, con nuovi contenuti e bonus per gli eventi stagionali, come quelli previsti per San Valentino.

A prescindere da quando uscirà, se uscirà anche su PC presto o meno, il lancio di GTA 6 sarà ancora una volta un grande evento e qualcosa in grado di salvare addirittura il mondo dei videogiochi, secondo qualcuno.