Aspettando GTA 6, GTA 5 tocca una cifra fuori di testa

Grand Theft Auto 5 continua a riscrivere la storia del gaming, superando la strabiliante cifra di 210 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il dato conferma il titolo di Rockstar Games (che trovate su Amazon) come uno dei videogiochi più venduti di sempre, consolidando il suo status di fenomeno culturale e commerciale che, a distanza di oltre un decennio dal lancio, non accenna a rallentare.

A confermare la cifra raggiunta è stata Take-Two Interactive, dopo aver anche ufficializzato l'uscita di GTA 6 a fine anno.

Gran parte di questo successo è legato a GTA Online, la modalità multiplayer che ha trasformato il gioco in una piattaforma in continua evoluzione, arricchita da aggiornamenti, eventi e contenuti inediti.

La community di milioni di giocatori attivi ogni mese continua a generare enormi introiti per Rockstar, rendendo il titolo un pilastro dell’industria videoludica.

Lanciato nel lontano 2013 su PlayStation 3 e Xbox 360, GTA 5 ha successivamente debuttato su PS4 e Xbox One nel 2014, su PC nel 2015 e infine sulle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X/S nel 2022, con migliorie grafiche e tecniche che hanno permesso di mantenerlo attuale e competitivo anche nell’era moderna.

Con GTA 6 in arrivo nel 2025, il successo di Grand Theft Auto 5 sembra destinato a durare ancora, dimostrando come un gioco possa rimanere rilevante e prosperare per più di un decennio.

Il record dei 210 milioni è solo l’ennesima conferma: GTA 5 è molto più di un semplice videogioco, è un’icona della cultura pop contemporanea.

E la versione PC? Take-Two ha confermato il lancio di GTA 6 ad autunno 2025, ma per il momento continua a non esserci alcuna traccia di un'eventuale versione personal computer.