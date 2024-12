Le missioni di Marvel Rivals stanno facendo infuriare i fan

Marvel Rivals ha saputo conquistare un pubblico particolarmente numeroso, dimostrandosi come uno dei free-to-play più agguerriti sul mercato e uno dei principali successi di questo 2024 videoludico.

Il nuovo hero shooter è riuscito ad attirare addirittura un numero di utenti superiore di 6 volte a Overwatch 2 al debutto su Steam: un chiaro segnale non solo dell'importanza dell'IP Marvel, ma anche delle mosse giuste fatte da NetEase Games per attirare il suo pubblico.

Tuttavia, la community negli ultimi giorni ha iniziato a mettere in luce non solo gli aspetti positivi del titolo, ma anche quelli negativi che stanno limitando di molto la giocabilità del titolo.

Per poter avanzare nel battle pass di Marvel Rivals è necessario infatti portare a termine diverse missioni, ma molte di queste sono purtroppo legate a un elemento RNG che rende davvero difficile il loro completamento.

Come segnalato da Dexerto, esistono infatti numerose challenge legate a mappe specifiche, che richiederanno come condizioni aggiuntive sfide come sconfiggere una determinata quantità di nemici con un personaggio in particolare.

Il problema è che le mappe non sono affatto decise dai giocatori, ma vengono scelte casualmente: questo costringerà gli utenti a dover spesso affrontare più partite del necessario solo per portare a termine le missioni.

Come se ciò non bastasse, non è neanche detto che si possa portare a termine la missione in questione, se dovesse capitare un team poco coordinato: un'esperienza che sta facendo infuriare non pochi fan, costretti a a giocare il più possibile oppure rinunciare alla quest.

Fortunatamente, alcuni fan hanno comunque voluto far notare che è possibile portare a termine queste missioni anche nella modalità di allenamento contro l'IA, riducendo il potenziale livello di frustrazione.

Speriamo comunque che le critiche vengano prontamente accolte dal team di sviluppo di Marvel Rivals e che possano presto arrivare missioni che dipendano meno dalla fortuna di gioco.

La community ha recentemente sottolineato anche il prezzo eccessivo di alcune skin di gioco, ma almeno in questo caso i pacchetti possono semplicemente essere ignorati senza conseguenze.

C'è da dire che il team di sviluppo ha dimostrato di essere attento ai feedback degli utenti, come dimostrato dal tempestivo nerf di un eroe a pochi giorni dal lancio.

