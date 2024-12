I fan di Marvel Rivals si sono accorti dei prezzi delle skin

Il successo di Marvel Rivals ha portato tantissimi giocatori nei meandri del titolo di Netease, e tanti giocatori significa avere tante opinioni diverse anche sui contenuti cosmetici, ovvero le skin a pagamento tramite microtransazioni.

Il titolo free to play dedicato ai personaggi Marvel (li trovate su Amazon) ha ovviamente i suoi contenuti extra, fortunatamente non legati al gameplay, su cui l'azienda produttrice ha puntato decisamente in termini finanziari.

Chi frequenta abitualmente il mondo dei videogiochi free to play non è troppo sorpreso, ma evidentemente la community di Marvel Rivals non lo è.

Come riporta The Gamer, infatti, la community ha iniziato a discutere sull'elevato costo di alcune microtransazioni.

Sul subreddit dedicato al gioco, un utente ha criticato il prezzo del pacchetto "Spider-Man: No Way Home", dedicato all'omonimo lungometraggio Marvel, venduto singolarmente a $26. Il bundle include una skin, un'emote, uno spray, un'animazione MVP con tre Spider-Man e una targhetta.

Pur apprezzando il fatto che si tratti di contenuti cosmetici, quindi niente di fondamentale o che limiti l'esperienza di gioco, il prezzo è giudicato generalmente eccessivo dagli utenti. «Non mi piace, ma non posso biasimarlo troppo, non è un sistema poco trasparente, solo costoso», confessa un utente sulla piattaforma.

A fargli eco ce ne sono molti altri che, lamentandosi sulla carta dei prezzi delle microtransazioni, apprezzano il fatto che Marvel Rivals offra comunque tutti gli eroi fin da subito senza inserire dei paywall.

Che sia proprio questo il valore a cui si riferiva il team di sviluppo, parlando del flop clamoroso di Concord? Sarebbe curioso, a dir poco.

Marvel Rivals sta avendo un grande successo, nonostante un risultato che non abbiamo apprezzato completamente. Come abbiamo scritto nella nostra recensione, infatti, «è un hero shooter solido, senz’altro divertente, ma che nasconde un’identità segreta da videogioco stantio dietro alla maschera di un’estetica indubbiamente fresca ed efficace.»