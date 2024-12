Marvel Rivals nerfa un personaggio nel primo aggiornamento

Giocare contro un buon Doctor Strange in Marvel Rivals può essere un vero incubo.

Dopotutto, il gioco dedicato agli eroi e villain della Casa delle Idee (che trovate su Amazon) sta prendendo piede sempre di più.

Il suo kit estremamente versatile lo rende un personaggio decisivo nelle battaglie di squadra: può utilizzare il suo scudo e il volo per bloccare l’ulti di Scarlet Witch, separare le anime dei nemici dai loro corpi con la propria ulti infliggendo enormi danni, o persino sfruttare il portale per far precipitare avversari fuori dalla mappa.

Tuttavia, da quando il gioco è stato lanciato, una delle sue abilità ha generato un exploit che dava un enorme vantaggio al team in cui era presente il Maestro delle Arti Mistiche.

Ora, con il primo aggiornamento di Marvel Rivals, NetEase Games è intervenuta per risolvere il problema, come riportato da PCGamesN.

Fino a pochi giorni fa, era possibile abusare della capacità di Doctor Strange di piazzare portali per caricare immediatamente la sua ulti all’inizio di una partita.

La strategia consisteva nel posizionare un portale vicino al punto di spawn e un altro fuori dalla mappa, invitando la propria squadra a lanciarsi verso una morte "volontaria".

Questo bug che i fan avevano già notato faceva sì che i KO ottenuti in questo modo venissero conteggiati per caricare l’energia della ulti, garantendo al giocatore un vantaggio colossale fin dai primi istanti.

Nel primo aggiornamento, NetEase ha affrontato il problema disattivando temporaneamente l’attribuzione dei KO da terreno ai portali di Doctor Strange.

«Quando i portali di Doctor Strange provocavano KO legati al terreno, caricavano per errore l’energia della sua ulti,» ha spiegato NetEase.

«Per ora, abbiamo disabilitato questa meccanica come soluzione temporanea. In un aggiornamento futuro, il problema sarà risolto definitivamente e ripristineremo l’attribuzione dei KO.»

Anche se questa era una strategia "divertente", era chiaramente sbilanciata e non avrebbe dovuto essere possibile. La community si è detta soddisfatta della prontezza degli sviluppatori nel risolvere il bug.

Oltre alla correzione del bug di Doctor Strange, il team di NetEase ha condiviso le patch note complete.

L’aggiornamento si concentra principalmente sulla risoluzione di bug relativi a mappe, modalità di gioco e altri eroi, senza introdurre modifiche significative al bilanciamento.

Per restare in tema su Marvel Rivals, recuperate prima di subito anche la nostra recensione del gioco.