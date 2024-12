Marvel Rivals ha già superato di 6 volte i giocatori di Overwatch 2

Da poche ore è diventato ufficialmente disponibile Marvel Rivals per tutti gli utenti: dopo una lunga fase di test in accesso anticipato, il nuovo hero shooter di NetEase Games può essere scaricato e provato liberamente senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Sebbene il suo iniziale annuncio avesse sollevato più di una perplessità, il free-to-play ha saputo conquistare presto la fiducia dei più grandi fan Marvel (trovate tanti gadget a tema su Amazon), con un gameplay divertente e design azzeccati — almeno per la maggior parte dei protagonisti.

L'attesa per questo gioco gratuito era dunque particolarmente elevata, ma si può già parlare di un vero trionfo anche a meno di 24 ore dal suo debutto, analizzando i soli dati disponibili su Steam.

TheGamer ci segnala infatti che Marvel Rivals ha già raggiunto un picco di utenti in contemporanea di ben 444,286 giocatori, il che lo ha già reso il quinto miglior lancio su Steam del 2024.

Ma se si vuole davvero analizzare la portata di questo successo, basta paragonarlo a quello che viene considerato il suo diretto concorrente e fonte d'ispirazione: il debutto di Overwatch 2 su Steam è stato molto più tiepido, superando di poco i 75mila giocatori.

Questo significa che, a meno di 24 ore dal debutto, Marvel Rivals ha già superato di 6 volte i numeri di Overwatch 2 sulla piattaforma gaming di casa Valve: numeri semplicemente incredibili che, se mantenuti nel corso del tempo, ci mostrano un nuovo potenziale concorrente agguerrito nel mercato dei free-to-play.

Bisogna comunque dire che Overwatch 2 ha fatto il suo esordio su Steam quando ormai l'entusiasmo sembrava essersi spento e dopo numerose critiche: non a caso possiede una media complessiva di valutazioni "Perlopiù negativa", con il 79% di recensioni critiche nei confronti del titolo Blizzard.

La recezione nei confronti di Marvel Rivals è stata invece notevolmente diversa: nel momento in cui scriviamo questo articolo, l'hero shooter di NetEase Games possiede il 76% di recensioni positive. Quasi il contrario di Overwatch 2, in proporzione.

Ricordiamo che Marvel Rivals è disponibile non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S: al momento non abbiamo dati ufficiali sull'utenza console, ma è plausibile immaginarsi che anche su queste piattaforme ci siano tantissimi giocatori pronti a divertirsi con i loro supereroi preferiti.

Per quanto riguarda invece gli utenti Nintendo e su smartphone, gli sviluppatori hanno già confermato di non avere alcun piano per versioni Switch o mobile, ma non sappiamo ovviamente se ciò includa anche la futura Switch 2.