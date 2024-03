Larian conferma: niente DLC per Baldur's Gate 3 né "Baldur's Gate 4"

Larian Studios ha scosso il mondo dei videogiochi con Baldur's Gate 3, creando un successo senza precedenti che poteva dare adito ad espansioni o sequel che, ora è ufficiale, non si faranno.

Il team di sviluppo aveva già preannunciato di essere a lavoro su qualcosa di nuovo, ovvero l'Atto 1 di un nuovo gioco che arriverà dopo il capolavoro fantasy che si è imposto nel 2023.

Advertisement

Tuttavia il successo di Baldur's Gate 3 è così clamoroso che in molti speravano di poter vedere dei contenuti aggiuntivi, o addirittura di assistere al ritorno di Larian nel mondo di Dungeons & Dragons con un sequel, ma la speranza è stata infranta definitivamente poco fa.

Come riporta The Gamer, il CEO di Larian Studio, Swen Vincke, ha confermato durante un discorso alla recente GDC che Larian Studios non lavorerà né a contenuti aggiuntivi per Baldur's Gate 3, né ad un eventuale sequel.

Swen Vincke ha spiegato le motivazioni della scelta, che semplicemente è la cosa migliore per quella che è l'identità dello studio:

«Non è quello per cui siamo stati fatti. Questo è letteralmente l'opposto dell'essenza di Larian. Vogliamo fare cose grandi e nuove. Non vogliamo ripetere ciò che abbiamo già fatto.»

Non è detto che la serie di Baldur's Gate (che potete scoprire con dei comodi bundle su Amazon) non possa continuare in qualche modo, ma Larian ha confermato di aver finito di lavorare con questo importante franchise.

A dimostrazione del successo del gioco, e di quanto Larian possa effettivamente prendersi una pausa dopo il duro lavoro, Baldur's Gate 3 è stato premiato per l'ennesima volta proprio durante la GDC, ancora una volte come Game of the Year.

Certo non si può dire che Larian non abbia supportato il suo titolo, visto che giusto qualche giorno fa è arrivato l'ennesimo update per risolvere i problemi più fastidiosi della versione Xbox.

Tuttavia il successo di Baldur's Gate 3 ha sicuramente spianato la strada per il mondo di Dungeons & Dragons nei videogiochi, perché gli annunci relativi a nuovi progetti non sono mancati, anzi.

Uno degli ultimi è addirittura un videogioco ambientato nello stesso mondo di Baldur's Gate 3: ecco i dettagli.