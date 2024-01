Larian è già al lavoro sull'Atto 1 di un nuovo gioco, dopo Baldur's Gate 3

Il 2023 è stato indubbiamente l'anno di Baldur's Gate 3, il capolavoro che ha rilanciato non solo il genere dei giochi di ruolo classici a turni, ma ha proiettato inevitabilmente Larian tra gli studi di sviluppo più seguiti con maggiore attenzione.

E dopo aver realizzato un autentico trionfo con l'ultimo capitolo di Baldur's Gate lo studio belga sembra essere già pronto a pensare a nuovi progetti inediti.

Swen Vincke ha infatti voluto condividere con i suoi follower su X alcune novità interessanti, confermando che sta già scrivendo i primi dettagli su cosa potremo aspettarci in un nuovo videogioco.

In particolar modo, sembra che il fondatore di Larian Studios abbia già realizzato una bozza dedicata all'Atto 1 di un inedito e misterioso titolo:

«È stata una grande mattinata! Dopo 4 mesi passati a riscrivere, riscrivere e abbandonare idee per poi rivisitarle, ho finalmente capito cosa dovrebbe essere l'atto 1 di questa cosa su cui sto lavorando. Citatemi quando sarà svelato per scoprire quanto sopravvivrà della bozza odierna. Sospetto molto».

Swen Vincke ha poi voluto immediatamente tranquillizzare i fan dicendo che questo suo commento «non è quello che credete» e non sta anticipando alcun annuncio imminente, ma solo una volontà di condividere un piccolo successo personale per i prossimi progetti futuri.

Il fondatore e director ha poi anticipato che «ci vorrà abbastanza tempo» prima di poter parlare di questo misterioso gioco, accendendo però inevitabilmente la curiosità dei fan.

Considerando che difficilmente si tratterà di un nuovo capitolo di Baldur's Gate — se proprio torneranno a lavorarci, è più facile che ciò avvenga tramite un'espansione — le ipotesi più probabili sono una IP totalmente unica o un ritorno su Divinity Original Sin, con un potenziale terzo capitolo in vista.

In fondo, Divinity Original Sin 2 è probabilmente il gioco che più di tutto ha messo su le basi per ciò che è stato realizzato con Baldur's Gate 3: il successo ottenuto con quest'ultimo titolo e l'enorme attenzione riservata a Larian potrebbe spingere il team di sviluppo a tornare sulla propria opera.

Ma, come detto dallo stesso Vincke, è ancora troppo presto per pensarci o lanciare vere ipotesi: vi terremo prontamente aggiornati quando ne sapremo di più.

Nel frattempo, Baldur's Gate 3 continua a riscuotere enormi consensi: anche agli ultimi Steam Awards ha vinto ben due premi, tra i quali è incluso l'ambito Gioco dell'Anno.

L'ampia libertà concessa ai giocatori ha permesso ai fan più curiosi di sperimentare il più possibile, anche provando a fare azioni che normalmente non sarebbero incoraggiate, come scoprire metodi per uccidere l'Avvizzito o sconfiggere Raphael già a partire dall'Atto 1.