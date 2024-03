Baldur's Gate 3 è il GOTY di GDC Awards 2024: i vincitori scelti dagli sviluppatori

In questi giorni si sta svolgendo ufficialmente la Game Developers Conference 2024, l'evento che mette in prima linea gli sviluppatori: una delle cerimonie più interessanti di questa conferenza è ovviamente anche la consueta edizione dei GDC Awards, dove chi crea i nostri videogiochi preferiti ha la possibilità di scegliere quali titoli si sono distinti rispetto agli altri.

Dopo aver indicato le proprie nomination a inizio anno, nelle scorse ore sono stati comunicati ufficialmente i vincitori, confermando ancora una volta come il 2023 è stato senza ombra di dubbio l'anno di Baldur's Gate 3.

Il capolavoro di Larian Studios ha infatti vinto ben 4 premi, incluso l'ambitissimo GOTY 2023 dei GDC Awards 2024: il secondo gioco con più nomination, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) si è dovuto "accontentare" solo di 2 premi, a pari merito con la sorpresa Venba.

Niente da fare invece per Cocoon, che non è riuscito a vincere in nemmeno una delle 5 categorie in cui era stato nominato: di seguito vi riepilogheremo tutti i videogiochi che hanno vinto ai GDC Awards 2024 (via Game Developer).

GDC Awards 2024: tutti i vincitori

Migliore audio

Baldur's Gate 3

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venba

Miglior debutto

Cocoon (Geometric Interactive)

Dave the Diver (Mintrocket)

Dredge (Black Salt Games)

Venba (Visai Games)

Viewfinder (Sad Owl Studios)

Miglior design

Baldur's Gate 3

Cocoon

Dredge

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Premio innovazione

Baldur's Gate 3

Cocoon

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Making of Karateka

Miglior narrazione

Alan Wake II

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venba

Premio impatto sociale

A Space for the Unbound

Assassin's Creed Mirage

Baldur's Gate 3

Terra Nil

Venba

Miglior tecnologia

Alan Wake II

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Migliore arte visiva

Alan Wake II

Cocoon

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Miglior Gioco dell'Anno

Baldur's Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Marvel's Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Gli unici altri giochi che sono dunque riusciti a conquistare un premio sono Alan Wake 2 e Hi-Fi Rush, quest'ultimo appena uscito anche su PS5.

I GDC Awards 2024 hanno anche assegnato l'Ambassador Award a Fawzi Mesmar di Ubisoft e il Lifetime Achievement Award alla compositrice Yoko Shimomura: tra i suoi lavori più famosi non possiamo non segnalare la colonna sonora di Kingdom Hearts.

Un altro trionfo molto importante per Larian Studios, dopo che nelle scorse settimane anche gli sviluppatori presenti ai DICE Awards avevano scelto di premiare Baldur's Gate 3 come GOTY 2023.