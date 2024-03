Wizards annuncia un nuovo gioco di D&D, nello stesso mondo di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 è stato una manna per Wizards of the Coast e Hasbro, e il mondo di Dungeons & Dragons continuerà ad espandersi nei videogiochi con un nuovo progetto appena annunciato insieme a Gameloft.

O almeno uno dei videogiochi che sono sopravvissuti al repulisti effettuato da Wizards of the Coast, che ha chiuso una serie di progetti in cantiere sfoltendo e ridimensionando il suo impegno nel mondo videoludico, visto che c'erano circa 7-8 videogiochi in sviluppo e molti di questi sono stati cancellati.

Tra questi c'è il videogioco annunciato oggi da Gameloft e Wizards of the Coast, ancora senza nome.

Gameloft Montreal, autori di Disney Dreamlight Valley, LEGO Star Wars Castaways e diversi giochi dell'iconica serie Dungeon Hunter, produrrà il videogioco ambientato nei Forgotten Realms di Dungeons & Dragons, lo stesso mondo che ha visto le gesta degli eroi di Baldur's Gate 3.

Nel comunicato stampa viene dichiarato che il videogioco offrirà un gameplay cooperativo unico costruito attorno a un «ibrido innovativo di sopravvivenza, simulazione di vita e gioco di ruolo d'azione».

I giocatori possono aspettarsi un'avventura in cui la ricca tradizione di questo leggendario franchise incontra la sopravvivenza in tempo reale in una campagna unica di resilienza, cameratismo e pericolo quasi ad ogni turno.

«Siamo onorati di collaborare con Wizards of the Coast per offrire un'esperienza completamente nuova nell'universo di Dungeons & Dragons», ha affermato Lee Kaburis, produttore esecutivo di Gameloft Montreal.

Al quale fa eco il direttore creativo Marc-Andre Deslongchamps, che fornisce una visione ulteriore sul progetto:

«Fare amicizia, sia dentro che fuori dal gioco, è sempre stato un valore fondamentale di Dungeons & Dragons ed è il nostro obiettivo, come fan di lunga data, portare questa esperienza in un genere diverso, rinomato per il gameplay emergente e la narrativa condivisa che può essere apprezzato sia dai nuovi arrivati che dai maestri del gioco da tavolo.»

Vedremo che tipo di esperienza videoludica potrà ottenere ancora Dungeons & Dragons, dopo il successo di Baldur's Gate 3.

E non sarà nemmeno l'unica, perché tra i progetti legati a D&D c'è anche un titolo dagli autori di Payday 3, e un inedito esperimento in realtà virtuale.

