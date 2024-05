Larian aveva iniziato a lavorare a Baldur's Gate 4, alla fine

Dopo Baldur's Gate 3, Larian Studios aveva iniziato a pensare ad un quarto capitolo, ovvero Baldur's Gate 4, ma i lavori sono stati interrotti presto perché non c'era "il fuoco".

Sapevamo già, sempre dalle parole di Larian, che il team di sviluppo aveva costruito un DLC per Baldur's Gate 3, che però è stato cancellato perché non era qualcosa che gli sviluppatori si sentivano di fare con il cuore.

Un discorso simile è accaduto per Baldur's Gate 4, come racconta il narrative director Adam Smith in una recente intervista (tramite PC Gamer) parlando degli ultimi mesi di lavoro sul videogioco ispirato a Dungeons & Dragons (trovate i manuali su Amazon).

«Abbiamo iniziato a proporre idee per Baldur's Gate 4», racconta Smith: «non ci hanno entusiasmato, non avevamo il fuoco. Sembra che avrebbe dovuto essere una decisione più difficile di quanto non fosse, ma non lo è stata.»

Smith spiega che Larian non aveva "nulla di incompiuto da dire", e per questo si è deciso di passare oltre e costruire nuovi mondi.

Ovvero i prossimi videogiochi che, stando alle ultime dichiarazioni, saranno a dir poco promettenti:

«Uno dei motivi per cui abbiamo realizzato [Baldur's Gate 3] è perché sarebbe stato un gioco di cui avremmo potuto dire "Questa è una storia a cui teniamo davvero, è un'ambientazione a cui teniamo davvero, sono i personaggi a cui teniamo davvero'... e in realtà pensiamo di avere qualcosa da dire con loro. E quindi penso che abbiamo detto tutto e non dovremmo dire che non c'è nient'altro da dire, ma non penso che vogliamo dirlo.»

Larian, in questo senso, ha anche dato dei consigli ai futuri sviluppatori di Baldur's Gate 4, progetto che Hasbro non vuole comprensibilmente mollare e per cui sta già cercando dei nuovi team di sviluppo.

