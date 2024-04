Hasbro sta già cercando gli sviluppatori di Baldur's Gate 4

L'incredibile successo ottenuto da Baldur's Gate 3 ha convinto Hasbro e Wizards of the Coast a investire fortemente nel gaming e in nuovi videogiochi ispirati all'universo di Dungeons & Dragons, ma i prossimi progetti dovranno andare avanti senza il fondamentale supporto di Larian Studios.

Con una mossa che ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori, lo studio belga ha infatti deciso non solo di non sviluppare alcuna espansione per il terzo capitolo, ma anche di rinunciare all'intera licenza e a un sequel, preferendo concentrarsi su nuovi progetti unici.

Ma Hasbro e Wizards of the Coast non hanno alcuna intenzione di rinunciare a Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli in offerta su Amazon): per questo motivo, i proprietari di Dungeons & Dragons hanno già iniziato le ricerche per un nuovo team di sviluppo che possa raccogliere l'eredità di Larian.

In un'intervista rilasciata a PC Gamer, Eugene Evans, senior vice president of licensing per Hasbro e Wizards of the Coast, ha infatti confermato che c'è tutta l'intenzione di produrre un sequel di Baldur's Gate 3 e di aver già avviato i primi contatti per trovare nuovi sviluppatori:

«Stiamo parlando e siamo stati approcciati da tantissimi partner che vogliono raccogliere la sfida su come sarà il futuro di Baldur's Gate. Speriamo solo non ci vogliano altri 25 anni, come l'attesa tra Baldur's Gate 2 e 3, prima di poter rispondere a questa domanda. Ma ci prenderemo i nostri tempi per trovare il partner ideale, l'approccio corretto e il prodotto giusto che possa rappresentare il futuro di Baldur's Gate. Lo prendiamo molto, molto seriamente, così come tutte le decisioni legate al nostro portfolio».

Evans ha anche promesso ai fan che Hasbro e Wizards of the Coast non hanno alcuna intenzione di prendere decisioni sbrigative solo per trovare il primo partner in circolazione, ma di voler valutare con attenzione tutte le idee proposte per un Baldur's Gate 4.

I proprietari di Dungeons & Dragons hanno già dimostrato di credere fortemente in un futuro videoludico per il loro brand: del resto, proprio nelle scorse settimane hanno confermato di aver già investito addirittura un miliardo di dollari in questo settore.

Ovviamente non sappiamo quale potrebbe essere la trama di un Baldur's Gate 4, ma alcuni dei personaggi più iconici potrebbero tornare: i doppiatori di Karlach, Jaheira e soprattutto Astarion hanno già ammesso di essere pronti per una nuova chiamata.