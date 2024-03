Larian ha cancellato un DLC di Baldur's Gate 3: «Non veniva dal cuore»

Baldur's Gate 3 è uno dei pochi giochi che ha saputo mettere d'accordo critica e fan, rivelandosi meritatamente il miglior gioco dell'anno con tantissimi premi — l'ultimo dei quali è stato assegnato proprio nelle scorse ore.

Larian Studios si sta impegnando a supportare costantemente il proprio capolavoro, introducendo patch in grado di migliorare costantemente l'esperienza per i fan, ma ciò non avverrà con espansioni o sequel.

Il director Swen Vincke ha infatti annunciato di non avere alcuna intenzione di sviluppare un DLC per Baldur's Gate 3, né di mettersi al lavoro su un eventuale quarto capitolo della saga (trovate i primi due episodi su Amazon): la loro esperienza con l'universo di D&D si concluderà proprio con il loro capolavoro.

Ma in precedenza lo studio aveva lasciato intendere di voler rilasciare proprio un'espansione: in un'intervista rilasciata a IGN US, il director ha effettivamente confermato che un DLC era davvero in sviluppo, ma che alla fine il team ha deciso di cancellarlo e concentrarsi solo su corposi aggiornamenti.

Swen Vincke spiega infatti che quello di lavorare su un DLC sembrava quasi un obbligo, al punto da spingere il team a pensare addirittura a Baldur's Gate 4: tuttavia, Larian non riteneva chiusa nemmeno la loro esperienza con BG3, motivo per cui pensare ad espansioni o sequel sembrava più un obbligo che un reale desiderio.

«Era facile capire che il team lo stava facendo perché tutti pensavano di doverlo fare, ma non veniva davvero dal cuore: noi siamo uno studio che lavora col cuore. È ciò che ci ha portato in miseria, ma anche uno dei motivi per cui abbiamo avuto successo».

Il director spiega anche che la decisione definitiva è arrivata dopo le vacanze natalizie: Vincke ha detto ai suoi sviluppatori che hanno fatto tutto ciò che potevano con Baldur's Gate 3 e che sarebbe stato compito di un altro team di sviluppo proseguire ciò che loro avevano realizzato.

Vincke svela che dopo questa conferma gli sviluppatori si sono sentiti subito sollevati, condividendo le stesse identiche preoccupazioni del director.

Nel futuro di Larian Studios ci saranno invece due nuovi giochi — e sta già lavorando all'Atto 1 di uno di questi — e probabili nuovi update per Baldur's Gate 3, ma nessuna ulteriore espansione. Sebbene l'epilogo potesse far pensare il contrario.

Il CEO di Larian Studios non ha mai nascosto di tenere particolarmente ai suoi sviluppatori: anche per questo motivo ha ammesso che i recenti licenziamenti dell'industria videoludica lo hanno fatto arrabbiare non poco.