Larian ha un consiglio per gli autori di Baldur's Gate 4: «Seguite la vostra strada»

Non appena Larian Studios concluderà gli aggiornamenti di Baldur's Gate 3, si chiuderà definitivamente l'esperienza dello studio con l'universo di Dungeons & Dragons: com'è ormai noto, gli sviluppatori hanno annunciato di non voler lavorare ad alcun DLC o sequel.

Lo studio ha infatti già in mente ben 2 progetti originali ancora tutti da svelare, motivo per il quale ha perfino aperto pochi giorni fa un nuovo studio a Varsavia, in Polonia.

Hasbro non ha però alcuna intenzione di mollare la presa su quello che si è rivelato uno dei più grandi successi di sempre, sia a livello di critica che di pubblico, ammettendo di aver già iniziato le ricerche per gli autori di Baldur's Gate 4.

Attualmente non sappiamo ancora chi sostituirà Larian, ma il director Swen Vincke ha comunque un consiglio prezioso per chiunque erediterà questo duro incarico: cercare di essere semplicemente loro stessi.

Lo ha svelato in un'intervista rilasciata a GamesRadar+, in cui il CEO e director si augura semplicemente che chiunque arrivi dopo di lui non cerchi solo di imitare il loro di Larian, ma riesca a lasciare la propria impronta:

«Sta tutto a loro. Voglio dire, devono seguire la loro strada, giusto? Quindi non intendo "avvelenare il pozzo" e dargli altri consigli. E non vedo l'ora di scoprire che cosa faranno. Sinceramente, ci sono tantissime cose che potrebbero fare: c'è un intero reame di possibilità che li aspetta».

Ed effettivamente anche Larian Studios stessa ha lasciato la propria impronta con Baldur's Gate 3, distaccandosi quasi del tutto dai capitoli originali (che trovate su Amazon) ma costruendo allo stesso tempo un autentico capolavoro.

Sarà difficile per qualunque sviluppatore riuscire ad eguagliare quanto realizzato da Swen Vincke e compagni, ma ci sarà sempre spazio per l'originalità e l'unicità. Sempre se il team incaricato sceglierà di seguire davvero la propria strada.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie sul futuro della saga, ma prima che ciò avvenga ci sarà spazio per qualche ulteriore grande patch, incluso l'attesissimo aggiornamento con i finali malvagi estesi.