Larian conferma 2 nuovi giochi dopo Baldur's Gate 3: «Saranno i migliori di sempre»

Larian Studios continua a essere al lavoro per perfezionare il titanico Baldur's Gate 3 con tutte le feature promesse fin dal lancio e con l'introduzione di tanti contenuti particolarmente attesi, soprattutto per chi vuole seguire la via del male.

Nelle scorse ore gli sviluppatori hanno voluto mostrare ai loro fan una ricca anteprima di ciò che li aspetta nella Patch 7, che includerà nuovi finali malvagi particolarmente intriganti, con tanto di una nuova colonna sonora composta per l'occasione.

Ma all'interno del post in questione, Larian Studios ha anche ribadito l'intenzione di dire addio alla saga di Baldur's Gate (trovate i primi due capitoli su Amazon), confermando che non realizzeranno alcuna espansione o sequel del loro capolavoro.

Nella nota pubblicata su Steam in cui vengono svelate le novità della Patch 7, Larian conferma di essere al lavoro su 2 videogiochi originali e non su licenza: le prime idee al riguardo sembrano essere particolarmente ambiziose, come svela lo stesso Swen Vincke con alcune nuove dichiarazioni.

«Non so se riusciremo a farcela, ma dando uno sguardo ai nostri piani per narrazione, visuali e gameplay, credo che quelli su cui stiamo lavorando saranno i migliori di sempre. Nel guardare le immagini chiave mi emoziono come un bambino, vorrei mostrarle a tutti e brontolo con frustrazione, sapendo di dover aspettare fino a quando tutto non funzionerà a dovere».

Swen Vincke dice anche di essere consapevole che questo «è hype», ma sottolinea che se sta parlando in questa maniera è solo perché davvero secondo lui ciò che ha in mano Larian potrebbe rivelarsi davvero così emozionante.

Considerato l'incredibile successo ottenuto da Baldur's Gate 3, che è stato il primo gioco in grado di vincere tutti i principali premi GOTY, è inutile sottolineare che lo studio belga attirerà le attenzioni di tutta la critica internazionale e del grande pubblico: vedremo se queste promesse potranno davvero essere mantenute.

Nel frattempo, dopo l'addio dello studio agli adattamenti di Dungeons & Dragons, Hasbro si è già messa al lavoro per cercare i nuovi sviluppatori di Baldur's Gate 4, ammettendo di aver già ascoltato alcuni potenziali nuovi partner.