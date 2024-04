Lara Croft è il personaggio più iconico dei videogiochi di sempre

Crystal Dynamics, sviluppatore di Tomb Raider, sta per fare tornare Lara Croft nel suo prossimo gioco attualmente in sviluppo, sebbene l'archeologa ha ora ottenuto un primato niente male.

Dopo Shadow of the Tomb Raider (lo trovate su Amazon), la serie ripartirà infatti con un capitolo realizzato in Unreal Engine 5.

Il nuovo, presunto, look mostra un abbigliamento ispirato al suo look originale coi suoi caratteristici pantaloncini, il top azzurro e le fondine per le pistole.

Senza contare anche il remaster dei primi tre capitoli classici usciti sulla prima PlayStation, che abbiamo recensito qui.

Ora, come riportato anche da PushSquare, la British Academy of Film and Television Arts (o BAFTA) ha recentemente organizzato un sondaggio in cui si chiedeva di votare il personaggio dei videogiochi più iconico di tutti i tempi e i risultati sono decisamente spiazzanti.

Sì, Lara Croft ha vinto, ed è ufficialmente il personaggio dei videogiochi più iconico di tutti i tempi secondo circa 4.000 persone (non un numero particolarmente enorme a dire il vero).

La Top 20 che trovate poco sotto vede Mario è finito al secondo posto, l'Agente 47 terzo e Sonic quarto. Sackboy si è piazzato al quinto posto, il che rappresenta almeno una vittoria per Media Molecule.

Lara Croft Mario Agente 47 Sonic the Hedgehog Sackboy Pac-Man Link Master Chief Kratos Shadowheart Arthur Morgan Pikachu Minecraft Steve Solid Snake Crash Bandicoot Cloud Strife Astarion Kazuma Kiryu Ellie Williams Nathan Drake

Ricordiamo in ogni caso che tra i progetti futuri dedicati a Lara troviamo anche l'anime Tomb Raider di Netflix.

Ma non solo: è in arrivo anche una serie live-action, scritta da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), in fase di sviluppo presso Amazon.

Nel frattempo, i fan di Tomb Raider possono tornare alle origini delle avventure di Miss Croft con Tomb Raider I-III Remastered. Una collection che, a quanto pare, è finita nelle mani dei modder anche per i motivi sbagliati.