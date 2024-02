Sì, anche Tomb Raider Remastered ha ora "quelle" mod

Tomb Raider I-III Remastered è arrivato da poche ore, tanto che i fan storici hanno gradito e non poco il ritorno di Lara Croft.

Archiviato Shadow of the Tomb Raider (che potete trovare su Amazon) gli appassionati storici possono infatti riscoprire tre classici senza tempo.

Le prime tre avventure di Lara sono del resto un'occasione da non perdere per tutti i fan particolarmente nostalgici.

Mentre solo ieru è stato svelato anche l'aspetto che avrà l'archeologa nei prossimi capitoli della saga, sembra che qualcuno abbia dato vita a una mod "a luci rosse", che fa molto anni '90.

Come riportato anche da GamingBible, quando i giochi originali furono lanciati negli anni '90, i "trucchi" per ottenere Lara a seno nudo erano molto diffusi, e non solo a causa di adolescenti pruriginosi nelle loro camere da letto.

Ora, nonostante i tempi siano cambiati (anche in meglio) fa strano vedere l'assalto di "nude mod" per Tomb Raider I-III Remastered.

In poco meno di 12 ore, i giocatori hanno condiviso mod per rimuovere i vestiti di Lara in modo da farla avventurare a seno scoperto e non solo.

Ciò che distingue queste mod dai codici cheat di un tempo è il fatto che la forma spigolosa di Lara è stata sostituita da rotondità altrettanto innaturali.

Per fortuna, tra tutte le imbarazzanti mod di Lara nuda (che non vi linkeremo per ovvi motivi, né vi mostreremo nulla), c'è chi invece apprezza cose come il maggiordomo da chiudere nel frigo, che è molto meglio.

Ricordiamo che Tomb Raider I-III Remastered è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch e PC.

Sempre per quanto riguarda la serie di Tomb Raider, un fan sta attualmente lavorando a un remake retrò di Tomb Raider: Legend, ispirato ai primi capitoli della serie a 32-bit.

Ma non solo: è apparsa online la lista dei trofei del prossimo Tomb Raider Remastered e, per qualche motivo, non è presente il Trofeo di Platino.