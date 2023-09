Tomb Raider arriva su Netflix con una nuova seria animata!

A quanto pare Tomb Raider sembra aver anticipato Amazon per il suo progetto televisivo, perché Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è stato annunciato poco fa da Netflix.

La serie si ispirerà all'avventuriera reimmaginata da Crystal Dynamics nel 2013 (con il reboot che trovate anche su Amazon), per raccontare una storia sulla piattaforma di streaming.

All'inizio dell'anno era stata annunciata una serie TV in live-action dalle prime informazioni, ma ad oggi il progetto è ancora segreto.

Mentre, dopo altrettanto silenzio, la serie animata di cui si era solo accennato nel 2021 per la prima volta è stata svelata poco fa da Netflix.

Prima vediamo il trailer, poi i dettagli:

Come già anticipato, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft punterà a creare un nuovo ecosistema televisivo per la serie videoludica, partendo proprio dalla Lara Croft del videogioco del 2013.

Ecco come viene descritta la sinossi da Netflix:

«Riprendendo gli eventi della trilogia Surviro di grande successo del videogioco Tomb Raider, raccontata in Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider del 2015 e Shadow of the Tomb Raider del 2018, la serie animata traccerà il prossimo capitolo dell'eroina giramondo mentre affronta il ruolo dell'iconica predatrice di tombe che è destinata a diventare. Venticinque anni dopo la pubblicazione del suo primo gioco, Lara Croft continua a esplorare nuovi territori.»

Al momento non è chiaro né il numero di puntate né la data di pubblicazione, ma dalle comunicazioni ufficiali di Netflix sappiamo che ad interpretare Lara Croft sarà l'attrice Haley Atwell, arrivata di recente al cinema nell'ultimo Mission Impossible e nota ai più per aver interpretato Peggy Carter nel Marvel Cinematic Universe.

Haley Atwell vestirà quindi gli avventurosi panni di una vera icona dei videogiochi, tornata di recente anche con una nuova collection.

