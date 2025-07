L'ultima grande patch di Cyberpunk 2077, rilasciata nelle scorse giornate su console e PC, ha introdotto il supporto per la tecnologia Variable Refresh Rate su console di nuova generazione, ma i risultati non sono stati uniformi su tutte le piattaforme.

Gli esperti di Digital Foundry (via PlayStation LifeStyle) hanno condotto test approfonditi che rivelano differenze sostanziali nell'implementazione di questa funzionalità tra le diverse console, scoprendo che ad avere la meglio è sicuramente l'implementazione su PS5 Pro.

In modalità prestazioni e con VRR attivo, la console più potente di casa Sony riesce a mantenere costantemente un frame rate compreso tra 70 e 80 fps, con picchi che possono raggiungere valori ancora più elevati in specifiche situazioni ambientali.

Ad esempio, durante una sequenza introduttiva i test hanno registrato ben 90fps, ma guardare verso il cielo ha fatto schizzare il framerate anche a 120fps.

Night City e le ambientazioni del DLC Phantom Liberty (che trovate incluso nella Ultimate Edition, disponibile su Amazon) mantengono invece il frame rate attorno ai 60 fps, evidenziando come l'ambientazione urbana complessa del gioco continui a richiedere risorse computazionali considerevoli, ma i miglioramenti grafici rendono comunque evidente che su PS5 Pro il gioco ha avuto un miglioramento delle performance da non sottovalutare.

Xbox Series X sembra non beneficiare affatto dell'aggiornamento VRR

Se su PS5 Pro si possono dunque notare azioni più fluide, su Xbox Series X non è stata notata alcuna differenza: nonostante la console abbia abilitato correttamente le impostazioni VRR, le prestazioni sono rimaste identiche a quelle pre-update.

Una differenza decisamente insolita, motivo per il quale Digital Foundry sospetta che l'implementazione del VRR per le console Microsoft potrebbe essere ancora buggata o incompleta: se davvero così fosse, dovremmo aspettarci un ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni.

Bisogna infatti sottolineare che anche su PlayStation 5 standard sono presenti miglioramenti limitati, chiaramente inferiori rispetto alla riproduzione su PS5 Pro e, proprio per questo motivo, ci si dovrebbe attendere performance simili sulle console Xbox.

In ogni caso, pur non trattandosi di una vera e propria patch per ottimizzare Cyberpunk 2077 su PS5 Pro, si tratta dela cosa più vicina a un aggiornamento dedicato per chi possiede tale console: un motivo in più per tornare ad esplorare l'affascinante e letale Night City.

Sebbene CD Projekt stia già lavorando al suo sequel, il team di sviluppo ha già ammesso di non avere ancora finito con gli aggiornamenti: molti fan sperano che questo possa portare eventualmente a un'introduzione del New Game+, anche se non sono arrivate conferme in merito.

Niente da fare invece per una visuale in terza persona durante le azioni principali di gioco: gli autori hanno già detto che questa feature non rientra nei loro piani.