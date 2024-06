La nuova Switch Lite a tema Zelda è andata praticamente a ruba

Nel corso del recente Nintendo Direct, l'annuncio di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è senza dubbio uno di quelli che ha fatto chiacchierare di più gli appassionati, che ormai da tantissimo si domandavano se e quando avrebbero potuto finalmente vestire i panni della principessa Zelda.

Ad accompagnare il gioco c'è anche una speciale Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, che proporrà la piccolina di casa Nintendo con una livrea dorata e decorata dal simbolo della Triforza.

Attesa per il 26 settembre prossimo (stessa data di lancio del gioco), questa edizione unica di Switch Lite ha visto i pre-ordini andare live proprio nella giornata odierna, come vi abbiamo segnalato. La notizia, però, è che sono durati pochissimo.

Proposte dal sito specializzato GameStop, le prenotazioni di Switch Lite Hyrule Edition risultano esaurite già da qualche ora e al momento non è più possibile acquistarla.

La speranza per i fan, ovviamente, è che ci siano nuove scorte disponibili presto (e anche che la console non stia finendo in mano ai bagarini come accaduto in passato con altre versioni speciali molto ambite), magari anche con l'ampliamento della vendita a ulteriori rivenditori, per consentire a più consumatori di riuscire ad acquistarla.

Si tratta dell'ennesimo caso di un prodotto che ha attirato enormi attenzioni dei giocatori, al punto da scalare rapidamente le classifiche di vendita.

In settimana, ad esempio, vi avevamo dato anche conto dell'andamento della Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che pur non avendo nemmeno una finestra di lancio indicativa si è accomodato per giorni nel primo gradino del podio nella chart dei giochi PS5 più venduti su Amazon.

Vedremo invece quale sarà la reazione dei fan di Zelda al momento del possibile sbarco di Switch Lite Hyrule Edition anche sulle pagine di altri rivenditori, come appunto Amazon.

Per il momento, vi daremo conto appena la console dovesse tornare disponibile su GameStop, o comparire presso altri siti di vendita, quindi non perdete di vista le pagine di SpazioGames!