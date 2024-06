C'è tantissima voglia di Metal Gear Solid: Delta è già il più venduto su Amazon

Che la saga di Metal Gear sia particolarmente amata, non è certo una scoperta. Che lo sia ancora, nonostante gli anni di silenzio di una Konami dormiente, e nonostante l'addio a Hideo Kojima, è invece un dato molto interessante.

Nello scorso Xbox Games Shwocase della Summer Game Fest, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si è fatto vedere da vicino nel primo vero trailer, che ha riscosso ottime risposte. Il remake di Metal Gear Solid 3 ha sfoggiato un Unreal Engine 5 particolarmente in forma e, poco dopo il trailer, sono arrivate anche le notizie dell'apertura dei pre-ordini, con diverse edizioni per europei e americani.

Nella nostra guida al pre-order abbiamo visto tutti i dettagli e la risposta, scopriamo, è stata davvero positiva: consultando la lista dei bestseller su Amazon, la Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta risulta essere il gioco PS5 più venduto del momento. E questo nonostante non sappiamo ancora nemmeno una finestra di lancio indicativa per il remake.

I giocatori hanno insomma molta fiducia nella riuscita del gioco, dopo la pubblicazione del primo trailer, e sarà molto interessante scoprire come reagiranno quando saranno annunciata ufficialmente l'edizione da collezione.

Konami, infatti, ha confermato che la Collector's Edition americana non sbarcherà in Europa, ma che sul nostro mercato distribuirà una versione differente, ancora da presentare: considerando i numeri della Deluxe, è plausibile che anche quella possa andare a ruba.

Annunciato lo scorso anno, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà un remake 1:1 di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, che a novembre compirà vent'anni.

Ambientato nel corso della Guerra Fredda, nel 1964, il gioco ci mette nei panni di Naked Snake, chiamato a infiltrarsi nella regione russa di Tselinoyarsk per riportare in Occidente il dottor Sokolov, tenuto prigioniero dall'URSS per lavorare a quella che sembrerebbe una misteriosa arma nucleare. Il rocambolesco piano della Missione Virtuosa – così sarà chiamato l'incarico dalle autorità USA – andrà però incontro a degli inaspettati sconvolgimenti...

Si tratta della prima avventura in assoluto nella timeline narrativa della saga di Hideo Kojima, come abbiamo raccontato nella nostra video retrospettiva.

Per ogni ulteriore approfondimento dedicato al ritorno di Snake Eater, consultate il nostro hub con tutte le informazioni su Metal Gear Solid Delta.